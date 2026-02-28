¿Ataque de EU e Israel contra Irán traerá la Tercera Guerra Mundial? Esto dicen las redes

La mañana de este sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel atacaron Irán, en una operación que incluyó misiles y drones.

Este conflicto bélico está dividiendo las opiniones en redes sociales, así como las posturas de los líderes mundiales que ya se han pronunciado al respecto de este nuevo ataque.

¿Habrá Tercera Guerra Mundial tras ataque de EU e Israel a Irán?

Los usuarios de Internet están comentando sobre la posibilidad de que haya una Tercera Guerra Mundial con el ataque a Irán que sucedió este 28 de febrero.

“Va a empezar la tercera guerra mundial”, “La tercera guerra mundial está a la vista China, Rusia y Corea del Norte no abandonarán a Irán”, “Lo de Irán, Israel y Estados Unidos ya no es solo presión geopolítica ni un juego de sanciones: es una confrontación militar abierta, con el potencial real de desbordarse en toda la región. ¿Puede transformarse en una Tercera Guerra Mundial?“, ”Nunca me imagine que me iba a tocar vivir una pandemia y ahora la tercera guerra mundial...“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Lo de Irán, Israel y Estados Unidos ya no es solo presión geopolítica ni un juego de sanciones: es una confrontación militar abierta, con el potencial real de desbordarse en toda la región. ¿Puede transformarse en una Tercera Guerra Mundial? Escenario posible o improbable… pic.twitter.com/izGrjuyKCP — Esteban Na Go (@nahuelangodoy) February 28, 2026

La tendencia de la Tercera Guerra Mundial llega tras el ataque a Irán, pero también después de que hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, lanzara una advertencia sobre una tercera guerra mundial, tal como se vivió en 1914 - 1918 en la primera guerra y de 1939 - 1945 en la segunda guerra.

Aseguró que es necesario prepararse para una guerra “de la escala que vieron nuestros abuelos y bisabuelos”.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionará hoy, pues convocó a una reunión de emergencia para para poner fin al conflicto que comenzó este 28 de febrero, este encuentro se definirán las posturas y sobre las medidas que se van a tomar para parar el enfrentamiento armado.