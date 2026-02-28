Francia convoca a reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, tras ataque de EU a Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el “estallido de la guerra” entre Estados Unidos e Israel contra Irán y, ante este escenario, convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en redes sociales, Macron aseguró que los recientes ataques lanzados por EU e Israel contra Irán constituyen una amenaza para la paz y seguridad internacionales.

Así comenzó el ataque de EU e Israel contra Irán ı Foto: AP

Por lo anterior, en nombre de Francia y de sus “responsabilidades internacionales”, llamó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, aseguró que está en contacto con socios europeos y de Oriente Medio.

En este momento decisivo, se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, nuestros ciudadanos y nuestros intereses en Oriente Medio Emmanuel Macron, presidente de Francia



A propósito de la operación Rugido del León, por la que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, Macron se posicionó en favor de que termine la escalada de agresiones, toda vez que, dijo, es “peligrosa para todos”.

No obstante, se refirió directamente al gobierno iraní, y dijo que éste “debe entender que no hay otra opción más que involucrarse de buena fe en negociaciones para terminar su programa nuclear y balístico”.

El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que participar de buena fe en las negociaciones para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional. Esto es absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio Emmanuel Macron, presidente de Francia



El pueblo iraní también debe poder construir libremente su futuro. Las masacres cometidas por el régimen islámico lo descalifican y exigen que se devuelva la voz al pueblo. Cuanto antes, mejor Emmanuel Macron, presidente de Francia



The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.



At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

Otros líderes internacionales se han sumado a la condena. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques contra Irán podrían continuar en los siguientes días, en favor de, dijo, apoyar al pueblo de este país a recuperar su libertad frente al régimen opresivo.

