Trump afirma que Irán quiere lograr un pacto, pero lo rechaza por temor a su propia gente.

“Temen ser asesinados por su propia gente”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temores.

“También temen ser asesinados por nosotros”, agregó el mandatario estadounidense durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, aseguró que el acercamiento con Estados Unidos “no significa negociaciones”. Además, Irán ha rechazado el plan de 15 puntos para acabar con la guerra iniciada a finales del mes de febrero del presente año.

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A casi un mes del inicio de las hostilidades, que han derivado en la muerte del ayatola Alí Jameneí, Estados Unidos anunció que analiza reducir los esfuerzos militares en Medio Oriente.

En tanto, Irán indicó que busca poner sus propias condiciones, entre las cuales se incluye que se reconozca que tienen soberanía sobre el Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio de crudo a nivel mundial y que ha permanecido vigilado por la Guardia Revolucionaria del régimen.

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JVR