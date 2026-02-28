"Nunca tendrán un arma nuclear"

EU participó en ataque a Irán, confirma Trump

Donald Trump confirmó la participación de Estados Unidos en ataques “de gran envergadura” contra Irán

Trump proclama inicio de un ataque contra Irán
Trump proclama inicio de un ataque contra Irán Foto: Captura de video
La Razón Online

Al confirmar la participación de los Estados Unidos en el ataque contra Irán, el presidente, Donald Trump, reiteró que dicha nación “nunca tendrá un arma nuclear”.

En un video de ocho minutos, publicado en Truth Social, el magnate declaró que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, para destruir la industria de misiles y la Marina de la República Islámica.

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, expresó.

El Presidente Donald Trump en Truth Social
El Presidente Donald Trump en Truth Social ı Foto: Captura de video

El magnate añadió que el Ejército de su país realiza una operación masiva para evitar dijo, “que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y a reducir a la nada su industria de misiles. Quedará totalmente destruida, una vez más”.

En este contexto, hizo un llamado al pueblo iraní para que “tome el control de su gobierno.”

Israel y EU atacan Irán

El ataque que emprendieron Israel y Estados Unidos el sábado en la capital de Irán, Teherán, ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Información en desarrollo...

