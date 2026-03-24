Poder Judicial de Brasil concede prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que «requiere atención constante y cuidadosa».

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario Jair Bolsonaro podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

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FGR