Informan fuentes oficiales

Poder Judicial de Brasil concede prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

Corte Suprema concedió prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía

El expresidente brasileño en imagen de archivo.
El expresidente brasileño en imagen de archivo. Foto: AP.
Por:
Agencias .

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que «requiere atención constante y cuidadosa».

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario Jair Bolsonaro podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

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Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

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FGR

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