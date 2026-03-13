Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra en terapia intensiva

El expresidente brasileño en imagen de Archivo.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado a un hospital de Brasilia tras sufrir escalofríos, vómitos y ser ingresado a terapia intensiva, se reportó desde la nación sudamericana.

La Policía brasileña confirmó en una nota el traslado “para ser sometido a atención médica”.

Jair Bolsonaro sufre diversos problemas de salud.

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FGR