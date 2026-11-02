¿Es real el Ovni en Chignahuapan? Esto se sabe | VIDEO

Imágenes captadas en el cielo poblano están provocando sensación en internet, pues las personas que se encontraban en las calles de Chignahuapan fueron sorprendidas con un objeto de gran escala que apareció volando de manera repentina.

En las redes sociales de Conoce Chignahuapan se publicó un video que se viralizó rápidamente, pues se presumía que apareció un Objeto Volador No Identificado (Ovni) durante el domingo 1 de noviembre.

El video del Ovni de Chignahuapan muestra a un grupo de personas observando atentamente el cielo y captando la sorprendente imagen con sus teléfonos celulares, acompañada de música de suspenso y terror para amenizar el momento.

¿Es real el Ovni en Chignahuapan?

Pese a que muchas personas puedan creer que el video es falso en esta ocasión no se trata de un truco propio de la Inteligencia Artificial, sino de imágenes totalmente reales y captadas en vivo.

Sin embargo, no es un ovni, sino de un globo de cantoya de grandes proporciones que viajó por los cielos de puebla desde el 31 de octubre, por el Concurso Regional de Globos de Cantoya.

En Zongozotla, Puebla, se realizó este concurso regional anual de globos de cantoya monumentales, los cuales alcanzan hasta los 14 metros de altura y son lanzados a los aires durante el día.

El Concurso Regional de Globos de Cantoya de Zongozotla tiene el propósito de enaltecer dicha actividad artesana, por lo que es organizado por el Ayuntamiento de Zongozotla, en coordinación con la Secretaría de Arte y Cultura.

Concurso Regional de Globos de Cantoya de Zongozotla ı Foto: Redes Sociales

Las personas pudieron realizar la inscripción a dicho concurso de manera gratuita, por lo que los globos de cantoya de entre 7 y 14 metros de altura participaron para poder ganar premios de 12 mil, 17 mil y hasta 25 mil pesos.

Por medio de redes sociales, el Ayuntamiento de Zongozotla compartió algunas fotografías del concurso de globos de cantoya, resaltando que el cielo se llenó de colores “gracias al talento de los artesanos participantes”.

Los globos de cantoya monumentales que participaron en el concurso del 2026 tuvieron hasta más de 12 metros de altura, y para su elaboración totalmente artesanal se utilizaron más de mil 500 pliegos de papel de china.

“Agradecemos a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación, así como a quienes nos visitaron para admirar estas increíbles creaciones que representan el arte, naturaleza, cultura y la identidad de nuestra región” señaló el ayuntamiento.

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