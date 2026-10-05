¿Es verdad que cayó una bola de fuego en Acapulco? | VIDEOS

En redes sociales comenzaron a circular videos captado desde diversos ángulos de una bola de fuego que se vió caer rápidamente a las orillas del mar de Acapulco, Guerrero.

Una bola de fuego de tamaño considerable comenzó a caer rápidamente desde el cielo en Acapulco, impactándose directamente en el mar no sin antes soltar un destello más grande acompañado de un sonido.

Debido a que este fenómeno es algo muy extraño de ver, las personas comenzaron a preguntarse si este hecho era algo real o si, como en ocasiones anteriores, se trataba de un video falso.

Bola de fuego en Acapulco ı Foto: Redes Sociales

¿Es real o fake la bola de fuego de Acapulco?

Pese a que entre las posibles causas detrás de la misteriosa bola de fuego que cayó en Acapulco se señala la hipótesis de que posiblemente se trate de basura espacial que ingresó a la atmósfera, esta información no ha sido confirmada por especialistas.

Adicionalmente, diversos internautas han señalado que estos videos son generados con inteligencia artificial debido a que el audio entre estos es muy similar, y a que este tipo de voces son las que normalmente se encuentran en videos de IA.

Algunos otros internautas señalan que podría tratarse de globos de cantoya, mientras que otros señalan que este tiene un diámetro de entre 2 y 5 metros, pero que la caída vetical no coincide con la trayectoria de un meteorito.

Bola de fuego en Acapulco ı Foto: Redes Sociales

Entre las características dentro de estos videos de escasos segundos, los internautas señalan la peculiaridad de que muchas personas se encuentran a la orilla con sus celulares para captar el momento, que el sonido parece el de un cohete, y que no se parece a Acapulco.

Asimismo, señalan que el tamaño del impacto es muy pequeño, que el golpe producido por el objeto en el agua no fue explosivo, y que tiene una velocidad muy lenta para tratarse de un meteorito.

Los videos generados con inteligencia artificial cada vez parecen generar más preocupación entre los internautas, pues mientras algunos de estos simplemente tienen el objetivo de generar un momento divertido, otros pueden causar incertidumbre sobre lo que es real y lo que no.

Bola de fuego en Acapulco ı Foto: Redes Sociales

La capacidad que tiene la IA actualmente para imitar características y momentos que podrían acontecer en la vida real ha provocado que tanto con este video, como en videos que también se han viralizado previamente, las personas se pregunten si cierta información es verdad o es falsa.

Cuando se registran fenómenos poco frecuentes en México, las autoridades de cada entidad son las encargadas de brindar información certera al respecto, y hasta el momento las autoridades de Guerrero no han emitido información sobre la supuesta bola de fuego que circula en redes sociales.

🛸👽🇲🇽🌊 A FIREBALL WOULD HAVE BEEN SEEN OVER THE SEA OF ACAPULCO, IN MEXICO



Images shared on social media show what appears to be a luminous sphere descending from the sky and entering the ocean, several kilometers off the coast of Acapulco, Guerrero. To date, there is no… pic.twitter.com/wlWxpfTg72 — John F. Kennedy Jr Q (@Real_JFK_Jr_) October 3, 2026

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