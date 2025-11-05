Estos fueron los resultados de las elecciones de Estados Unidos

Este 4 de noviembre se celebraron elecciones en Estados Unidos, y en estas se eligieron gobernadores, legislaturas estatales, alcaldes y algunos otros cargos locales en distintos estados y ciudades.

En estas elecciones estadounidenses se disputaba una prueba electoral para el gobierno del presidente Donald Trump, pues las ciudades y los estados demostraron el lado que tomarían los votantes.

Entre las elecciones que estuvieron en juego son las de alcalde de Nueva York, gobernador de Virginia, gobernador de Nueva Jersey, la Proposición 50 de California para la redistribución del mapa electoral, la Proposición 15 de Texas para los derechos penales y la Proposición 16 de Texas para que solo los ciudadanos puedan votar.

El expresidente, Barack Obama, envió sus felicitaciones a los candidatos demócratas que resultaron ganadores de las elecciones del 4 de noviembre por medio de su cuenta de X, “Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro se ve un poco más prometedor”

Congratulations to all the Democratic candidates who won tonight. It’s a reminder that when we come together around strong, forward-looking leaders who care about the issues that matter, we can win. We’ve still got plenty of work to do, but the future looks a little bit brighter. — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2025

Resultados de las elecciones de Estados Unidos

La alcaldía de Nueva York fue ganada por Zohran Mamdani, quien con más del 50.4 por ciento de los votos se convirtió en el primer alcalde musulman socialista del estado.

En Virginia, la candidata demócrata Abigail Spanberger ganó la gubernatura con 57.5 por ciento de los votos.

En Nueva Jersey ganó la candidata demócrata con 56.2 por ciento de los votos, por lo que Mikie Sherill ahora será la gobernadora del estado.

Mikie Sherill, Zohran Mamdani y Abigail Spanberger ı Foto: Especial

En California se puso a votación la Proposición 50 para la redistribución del mapa electoral, que busca contrarrestar las acciones políticas que se han implementado en otros estados mediante un nuevo mapa de distritos.

En estas eleciones los votantes aprobaron la Proposición 50 con 63.8 por ciento de los votos.

En Virginia la vicegobernatura fue ganada por los demócratas, pues Ghazala Hashmi ganó con 55.6 por ciento de los votos, y la Fiscalía genera también fue ganada por los demócratas, pues Jay Jones ganó con 53.1 por ciento de los votos.

En Miami se dará una segunda vuelta de las elecciones el 9 de diciembre, pues tanto Eileen Higins como Emilio González no recibieron más del 50 por ciento de los votos.

En cuanto a las elecciones de las alcaldías los resultados fueron los siguientes:

En Atlanta ambos oponentes compitieron sin un partido, y ganó Andre Dickens con 85 por ciento de los votos.

En Búfalo ganó el demócrata Sean Ryan con 72.3 por ciento de los votos.

En Boston no hubo oposición, por lo que de nueva cuenta la demócrata Michelle Wu será la alcaldesa, con 92 por ciento de los votos.

En Charlotte ganó el demócrata Vi Lyles , quien por quinta vez consecutiva se colocó en el cargo con el 70 por ciento de los votos.

En Detroit ganó la demócrata Mary Sheffield con 77.2 por ciento de los votos, con lo que se convirtió en la primer alcaldesa de la ciudad.

En Pittsburgh ganó el demócrata Corey O’Connor con 87.5 por ciento de los votos.

En Texas la Proposición 15 fue aprobada con 69.9 por ciento de los votos, y la Proposición 16 fue apribada con 72 por ciento de los votos.