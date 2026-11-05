¿Predijeron Los Simpson el apagón masivo del 17 de noviembre?

Las redes sociales se encendieron una vez más con lo que parece una predicción de Los Simpson, pues aseguran que de nueva cuenta la famosa caricatura reveló algo que sucedería años después.

Por la tarde del próximo 17 de noviembre se realizará un apagón masivo de radio y televisión en Estados Unidos, pues la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitirá una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

En colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a las 14:20 horas del martes 17 de noviembre se emitirá una alerta de prueba, con la finalidad de asegurar que todos los servicios de emergencia funcionan adecuadamente.

Pese a que la FEMA aseveró que la prueba se debe hacer por lo menos una vez cada tres años conforme lo indica la ley federal, los internautas continúan asegurando que esta alerta fue una predicción de Los Simpson.

From @FEMA | 🚨 Mark your calendars! A nationwide Emergency Alert System test is scheduled! FEMA and the Federal Communications Commission will conduct the test on Tuesday, Nov. 17, 2026, around 1:20 p.m. CT. No action is needed. Learn more: https://t.co/5WlPYv3XgK pic.twitter.com/vf634wGF60 — Office of Homeland Security & Emergency Management (@ReadyHarris) November 4, 2026

Capítulo de Los Simpson sobre el apagón masivo

En el capítulo titulado “Es una vida desastrosa” (It’s a Blunderful Life), durante la cena de acción de gracias Lisa Simpson apaga las luces y pide a toda su familia que encienda una vela.

Cuestionada por su nieta sobre el motivo detrás de esta acción, Lisa comienza a contar la historia sobre el gran apagón, ocurrido exactamente un 17 de noviembre, tal como el que está programado para este 2026.

Memorias Apocalípticas ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con Lisa, el gran apagón casi destruye su ciudad, cuando las personas tenían que escribir las cosas a mano: “Comenzó en una noche fría de noviembre, cuando realmente podrías ver nieve fuera de un museo”

El capítulo 7 de la temporada 35 fue emitido por primera vez el 19 de noviembre del 2023, y ahora los internautas han rescatado y replicado en momento exacto en el que en el libro de “Memorias Apocalípticas” que tiene Lisa se puede ver que hace referencia a un evento ocurrido el 17 de noviembre.

El Gran Apagón ı Foto: Captura de pantalla

Esta no es la primera vez en la que los internautas aseguran que en algún capítulo de Los Simpson se predice el futuro, pues durante sus más de 40 años al aire muchos de los episodios han coincidido con situaciones en la vida real.

Pese a esto, muchos señalan que esas coincidencias no provienen de predicciones, sino de la preparación que tienen sus escritores, quienes que por medio de sátiras comparten con el público un poco de la conversación que existe en el entorno político y social.

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