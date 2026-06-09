Mundial 2026: la supuesta predicción de Los Simpson sobre la final de la Copa

A medida que se acerca el Mundial 2026, miles de aficionados comienzan a especular sobre las selecciones que podrían levantar el trofeo y protagonizar la gran final. En medio de ese entusiasmo, una antigua teoría relacionada con Los Simpson volvió a ganar popularidad en redes sociales.

La famosa serie animada creada por Matt Groening ha adquirido una reputación especial entre sus seguidores debido a diversas coincidencias entre algunos de sus episodios y acontecimientos que años después ocurrieron en la vida real. Por ello, cada vez que se aproxima un evento importante, los fanáticos revisan capítulos antiguos en busca de posibles señales o “predicciones”.

En esta ocasión, la conversación gira en torno al Mundial de 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, y cuya final está programada para disputarse el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Matt Groening, el creador de Los Simpson y Futurama. ı Foto: Flickr @Gage Skidmore

¿Qué predicen Los Simpson para la final del Mundial 2026?

Los usuarios de redes sociales han retomado un episodio de la novena temporada titulado “The Cartridge Family”, emitido hace casi tres décadas.

Dentro de la trama aparece un partido internacional de futbol que busca definir cuál es “la nación más grande de la Tierra”. Lo que ha llamado la atención de algunos seguidores es que los equipos que disputan ese encuentro son México y Portugal.

A partir de esa escena, varios internautas han construido la teoría de que la serie habría anticipado una hipotética final entre ambas selecciones en la Copa del Mundo de 2026. La especulación ha cobrado fuerza debido a que México será una de las sedes principales del torneo, aunque no existe ninguna evidencia de que el episodio haya sido concebido como una predicción deportiva.

Más allá de la curiosidad, la idea se ha convertido en tema de conversación entre aficionados que sueñan con ver al conjunto mexicano llegar a una instancia histórica.

The Simpsons Season 9, Episode 5 literally predicted a Portugal vs Mexico 2026 World Cup Final



The scriptwriters don’t miss. pic.twitter.com/VvPkvoBr1v — Ohene🚶🏽 (@ik_ohene7) June 8, 2026

Las “predicciones” más famosas de Los Simpson

La supuesta predicción sobre el Mundial 2026 se suma a una larga lista de episodios que los seguidores consideran sorprendentes coincidencias.

Entre los casos más comentados destaca la referencia a Donald Trump como presidente de Estados Unidos en un capítulo emitido años antes de que llegara a la Casa Blanca.

Otro ejemplo frecuentemente mencionado es la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl. En la serie apareció realizando un espectáculo aéreo frente a miles de personas y, años después, la cantante protagonizó un show con elementos similares durante el evento deportivo.

Aunque muchas de estas teorías siguen siendo motivo de debate, lo cierto es que Los Simpson continúan ocupando un lugar especial en la cultura popular y cada nuevo acontecimiento importante revive el interés por sus episodios más recordados.

Los Simpson y sus predicciones.pic.twitter.com/hUpGD97b1P — Multiverso (@MultiversoTM) May 21, 2026

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