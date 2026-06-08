“Paco” el Ajolote predice al ganador del México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Un ajolote predijo al ganador del juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Un ajolote de nombre Paco predijo que la Selección Mexicana se impondrá a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, a celebrarse el próximo jueves 11 de junio poco después de mediodía en el renovado Estadio Ciudad de México.

“Paco” el ajolote eligió la bandera de México por sobre la de Sudáfrica en una pecera, momento que quedó captado en un video a pocos días de que comience la Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

Paco el Ajolote ya tiene a su favorito para el partido inaugural de este jueves entre Sudáfrica y México #FIFAWorldCup #CDMX pic.twitter.com/3oT5N8p4Ho — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) June 8, 2026

Sin embargo, la llegada de “Paco” el ajolote habría sido gracias a la Inteligencia Artificial, pues un detalle que llamó la atención del público fue que la bandera de Sudáfrica aparece del lado izquierdo y la de México en el costado derecho, esto a pesar de que el Tricolor es anfitrión.

“Paco” el Ajolote, sucesor del pulpo Paul

El Ajolote “Paco” es en el Mundial 2026 el sucesor del famoso pulpo Paul que en la edición de Sudáfrica 2010 causó sensación al pronosticar los ganadores de los partidos más importantes de la que fue la primera edición mundialista en África.

En aquella ocasión, el molusco predijo que España derrotaría a Holanda en la final de aquel certamen, lo cual ocurrió gracias al gol de Andrés Iniesta en tiempos extra para el 1-0 de La Furia, que de esa manera conquistó por primera vez en su historia la Copa FIFA.

Se espera que “Paco” el ajolote genere la misma expectativa con sus predicciones que en su momento ocasionó el famoso pulpo Paul.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron México y Sudáfrica?

Las selecciones de México y Sudáfrica no se enfrentan desde el 11 de junio del 2010, cuando se vieron las caras en la inauguración de aquel Mundial que se celebró en el país africano.

Aquel cotejo celebrado en el Soccer City de Johannesburgo culminó con un empate 1-1. Por los locales anotó Siphiwe Tshabalala, mientras que por el Tricolor emparejó los cartones Rafael Márquez.

Después de 16 años, México y Sudáfrica vuelven a encontrarse en una inauguración mundialista, esta vez en el cancha del histórico Estadio Azteca, el primero en la historia en recibir tres inauguraciones del torneo estelar de la FIFA.

EVG