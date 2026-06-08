¡OFICIAL! Efraín Juárez deja de ser el entrenador de Pumas y así lo despidió el club

Se acabó la novela entre Pumas y Efraín Juárez. A través de un comunicado de prensa en redes sociales se dio a conocer que el entrenador mexicano no seguirá más con los del Pedregal.

“Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales. En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición”, dice parte del mensaje.

En los próximos días, se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026.

Todo apunta a que el nuevo entrenador de los auriazules será Robert Dante Siboldi, pero aún no se confirma nada pese a los rumores que apuntan al estratega uruguayo.

Efraín Juárez y su novela en Pumas

Con la llegada de Efraín Juárez a los Pumas la afición se volvió a ilusionar, pues el equipo se logró meter en su primer torneo al repechaje y posteriormente a la final, la que perdieron hace unas semanas ante el Cruz Azul.

Al día siguiente de perder la final contra el Cruz Azul, comenzó el rumor de que Juárez dejaría al club después de algunas diferencias con la directiva universitaria, pero el representante del timonel salió a desmentir dicho hecho.

Cuando parecía que todo estaba tranquilo en el Pedregal, al final Efraín sí dejó al club y ahora se espera que defina su futuro, ya que apunta a Europa o la MLS, torneos en los que tiene varias ofertas.