¿Esteban Solari o Robert Dante Siboldi? ¿Quién llega a Pumas en lugar de Efraín Juárez? Esto se sabe AL MOMENTO

El argentino Esteban Solari y el uruguayo Robert Dante Siboldi son dos de los nombres que suenan con fuerza para convertirse en el próximo entrenador de Pumas ante la inminente salida del mexicano Efraín Juárez, quien dejaría el timón felino después de tres torneos al frente del club.

El nombre del argentino cobró fuerza en las últimas horas luego de que el Pachuca anunció su partida de la institución, después de una campaña completa con los Tuzos, a los que guió a las semifinales del Clausura 2026, en las que los hidalguenses sucumbieron precisamente frente a los del Pedregal.

Esteban Solari será el nuevo DT de Pumas. El argentino, que tuvo un paso como jugador universitario, deja de entrenar a Pachuca para asumir el reto de dirigir a los Universitarios. ¿Acierto o apuesta arriesgada? pic.twitter.com/s9ffRtKU73 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 8, 2026

🚨😼 ESTEBAN SOLARI es una opción REAL para asumir como próximo DT de Pumas UNAM.



Bien adelantó @PacoMontesLA



Se suma a:

🇲🇽 MEMO VÁZQUEZ, candidato institucional.

🇺🇾 SIBOLDI, ofrecido.



Aún pendiente la oficialización de la salida de Efraín Juárez para poder cerrar al próximo… pic.twitter.com/RG2AfKCml0 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 8, 2026

La dirigencia de Pumas busca entrenadores con experiencia en la Liga MX, algo en lo que encajan perfectamente bien Esteban Solari y Robert Dante Siboldi. La experiencia más reciente del charrúa en el futbol mexicano fue el año pasado con el Mazatlán.

Esteban Solari y su pasado con Pumas

Una ventaja adicional que podría tener Esteban Solari para llegar a la dirección técnica de Pumas es su pasado como futbolista del conjunto auriazul.

El originario de Rosario, Santa Fe, formó parte de la plantilla de la escuadra felina entre el 2007 y el 2008. Estuvo muy cerca de ser campeón de la Liga MX con los capitalinos en el Apertura 2007, cuando los entonces dirigidos por Ricardo Ferretti perdieron la final contra el Atlante.

Ventajas de Siboldi para llegar a Pumas

Por su parte, el uruguayo Robert Dante Siboldi tendría como factor a su favor el hecho de conocer bien a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, con quien coincidió durante su etapa como estratega de Tigres.

Aunado a eso, el charrúa ya sabe lo que es ser campeón como de la Liga MX desde el banquillo, lo cual consiguió con Santos y Tigres en los Torneos Clausura 2018 y Clausura 2023, de manera respectiva.

Esteban Solari y Robert Dante Siboldi estarían contendiendo por la dirección técnica de Pumas junto con Guillermo Vázquez, quien fue el último timonel que consiguió guiar a los del Pedregal a su más reciente título de liga en el ya lejano Clausura 2011.

EVG