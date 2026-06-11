¿México vs Portugal en la final del Mundial 2026? La teoría de Los Simpson que causa emoción

La predicción de los Simpson que emociona a México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado y, junto con los análisis deportivos y las apuestas sobre los posibles campeones, también han resurgido teorías virales relacionadas con la cultura popular.

Una de las que más atención ha captado en los últimos días involucra a Los Simpson y una supuesta predicción sobre la gran final del torneo.

La popular serie animada creada por Matt Groening ha construido a lo largo de los años una fama particular entre sus seguidores debido a las numerosas coincidencias entre algunas escenas de sus episodios y hechos que posteriormente ocurrieron en la realidad.

Esa reputación ha provocado que cada evento de relevancia mundial sea revisado por los fanáticos en busca de posibles referencias ocultas.

Ahora, con el Mundial 2026 comenzando, una antigua escena ha vuelto a circular en redes sociales y ha dado pie a una nueva ola de especulaciones sobre los equipos que podrían disputar el partido más importante del certamen.

La familia Simpson en una foto promocional. ı Foto: Fox

Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026

El origen de esta hipótesis se encuentra en un episodio de la novena temporada titulado “The Cartridge Family”, transmitido hace casi 30 años. Dentro de la historia aparece un encuentro internacional de futbol que tiene como objetivo determinar cuál es la nación más grande del planeta.

Lo que ha llamado la atención de los usuarios es que las selecciones mostradas en ese partido son México y Portugal. A partir de esta breve escena, algunos aficionados comenzaron a plantear la posibilidad de que la serie hubiera anticipado una futura final mundialista entre ambos países.

La teoría ganó fuerza debido a que México será una de las naciones anfitrionas del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Además, muchos seguidores del Tricolor ven en esta especulación una oportunidad para imaginar una participación histórica de la selección mexicana en el torneo.

Sin embargo, no existe evidencia que indique que los guionistas del programa hayan intentado realizar una predicción deportiva. Para muchos expertos y seguidores de la serie, se trata simplemente de una coincidencia que ha sido reinterpretada con el paso de los años.

Esta no es la primera vez que Los Simpson son relacionados con acontecimientos futuros. Entre los casos más comentados se encuentran la aparición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y algunas similitudes entre un episodio de la serie y la presentación de Lady Gaga durante el Super Bowl.

Más allá de si la teoría termina cumpliéndose o no, el fenómeno demuestra cómo Los Simpson continúan influyendo en la conversación pública. Mientras el Mundial 2026 comienza, la posibilidad de un México vs Portugal sigue alimentando la imaginación de miles de aficionados que sueñan con ver al Tricolor disputar una final histórica.

The Simpsons Season 9, Episode 5 literally predicted a Portugal vs Mexico 2026 World Cup Final



The scriptwriters don’t miss. pic.twitter.com/VvPkvoBr1v — Ohene🚶🏽 (@ik_ohene7) June 8, 2026

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