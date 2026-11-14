Dólar HOY 14 de noviembre: ¿Cómo cerró el peso mexicano esta semana y qué esperar de la moneda nacional?

El peso mexicano cerró esta semana con modestas ganancias frente al dólar, después de que se dieron a conocer varios indicadores económicos en Estados Unidos que aliviaron las presiones sobre las presiones inflacionarias. ¿En cuánto cerró el dólar ayer y cómo va hoy?

De acuerdo con el dato de cierre publicado por el Banco de México (Banxico), el dólar cerró el viernes 13 de noviembre en 18.5336 pesos mexicanos.

Gráfico que representa el precio del dólar en pesos mexicanos. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

La cifra representa una modesta ganancia frente al cierre del jueves 12 de noviembre, que fue de 18.6020 pesos mexicanos, y también frente al viernes anterior, 6 de noviembre, que fue de 18.6285 unidades de la moneda nacional.

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“El dólar registra un avance de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado, acumulando un incremento de 0.64% en la semana y tocando hoy su mayor nivel desde el 13 de mayo del 2025”, escribió Gabriela Siller, analista financiera, el viernes 13 de noviembre.

El dólar registra un avance de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado, acumulando un incremento de 0.64% en la semana y tocando hoy su mayor nivel desde el 13 de mayo del 2025. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 13, 2026

Mientras que, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.20 y 17.95 pesos mexicanos, siendo Citibanamex el que entrega esta última cifra y más valor da por billete verde.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué subió el peso mexicano frente al dólar esta semana?

El valor del peso mexicano frente al dólar ha estado presionado principalmente por el diferencial de la tasa de referencia entre Estados Unidos y México. No obstante, otros factores como los indicadores económicos de ambos países han contribuido a definir la relación entre ambas monedas.

Ayer, se publicaron los precios al productor de Estados Unidos (IPP, por sus siglas en inglés), los cuales aumentaron menor de lo previsto en octubre. Lo anterior moderó algunas preocupaciones sobre las presiones inflacionarias, lo cual, a su vez, se tradujo en una menor posibilidad de un nuevo aumento de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En EEUU, la inflación al productor se ubicó en octubre en una tasa anual de 6.5%, por debajo del 6.6% esperado por el mercado, pero es la mayor inflación desde noviembre del 2022. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 13, 2026

No obstante, de acuerdo con un análisis de la agencia Reuters, aún hay expectativa por un incremento de las tasas de interés de la Fed en diciembre, hasta de medio punto porcentual.

Un aumento de las tasas de interés por parte de la Fed podría favorecer que los inversionistas prefieran activos en dólar, lo cual, a su vez, impacta a las monedas emergentes como el peso mexicano.

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