Suben 26.8% las ventas de vehículos pesados

A octubre de 2026, la venta de vehículos pesados al mayoreo registró en México un incremento del 26.8 por ciento, mientras que la de vehículos ligeros aumentó 3.1 por ciento, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal subrayó que en los primeros 10 meses de este año se consiguió la venta de tres mil 301 autos pesados y 137 mil 395 ligeros.

“Hay muy buenas noticias económicas, la producción de vehículos pesados, la venta de vehículos ligeros en México, son muy buenas noticias para el país. Estamos cerrando septiembre, por lo menos, y octubre en una muy buena situación”, dijo.

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Otro indicador económico positivo alcanzado en el sector fue el de la producción de autopartes, que llegó a un “nivel sin precedentes”, con 85 mil 829 millones de dólares recabados entre enero y agosto de este año, lo que significa 8.31 por ciento de incremento.

Por otro lado, la mandataria destacó que el país ocupa el tercer lugar con menos desempleo entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detrás de Japón y Corea.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, con cifras desestacionalizadas, se situó en 101.5 puntos, lo que representa un incremento de 1.4 por ciento respecto a septiembre de de 2025.

Desde la primera mitad del año, la mandataria aseguró que para el segundo trimestre de 2026 se observarían mejores condiciones para la economía del país, como resultado de diversas políticas adoptadas en el marco del Plan México, con el que se busca el fortalecimiento del mercado y producción nacional.

Este escenario se presenta a pesar de las adversidades económicas a escala global en el aumento de energéticos, y, en gran medida, también a las imposiciones arancelarias que Estados Unidos implementó al sector automotriz y al siderúrgico en México.