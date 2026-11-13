México alista aeropuertos para recibir vuelos de EU; aerolíneas avisarán horarios, anuncia AFAC

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que las aerolíneas notificarán de manera oportuna a los pasajeros sobre los horarios de salida de sus itinerarios, mientras que los aeropuertos internacionales de México permanecen atentos para la recepción de las aeronaves procedentes de Estados Unidos.

Esta actualización operativa ocurre luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunciara de manera oficial la reanudación de las operaciones aéreas desde y hacia territorio estadounidense, tras una interrupción temporal en el servicio.

De acuerdo con el organismo aeronáutico mexicano, desde el momento en que la autoridad estadounidense comunicó la suspensión de los vuelos por motivos de seguridad operacional, la AFAC mantuvo un seguimiento permanente a la evolución del incidente en estrecha coordinación con las autoridades correspondientes.

Las autoridades estiman que, en el transcurso de las próximas horas, los vuelos comerciales con destino hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablecerán de forma paulatina conforme se normalicen los flujos de tráfico aéreo.

Por su parte, las autoridades de Estados Unidos descartaron categóricamente que la falla en las comunicaciones registrada este viernes haya sido originada por un ataque terrorista, afirmando que no existen indicios de una agresión de esa naturaleza.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/7IctRcf0Bs — AFAC (@AFAC_mx) November 14, 2026

En ese sentido, los reportes oficiales de la Unión Americana precisaron que el incidente derivó de problemas técnicos, asegurando que el equipo destinado al control del tránsito aéreo con el que operan en Estados Unidos es demasiado antiguo, factor que complicó las comunicaciones aéreas.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha dado a conocer la cifra total definitiva de pasajeros y vuelos afectados en su territorio, ni ha revelado el monto económico en dólares que esta contingencia operativa generó para la industria en la Unión Americana.

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JVR