Suspensión de la FAA afecta 26 vuelos y a 4 mil 257 pasajeros sólo en AICM

Las restricciones temporales ordenadas por la FAA causaron la afectación de al menos 26 vuelos y 4 mil 257 pasajeros solamente en el AICM.

Las restricciones temporales a las operaciones aéreas ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) causaron la afectación de al menos 26 vuelos y 4 mil 257 pasajeros solamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, se estima que hasta 70 vuelos programados para este viernes 13 de noviembre podrían registrar alteraciones.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, con corte a las 17:30 horas, las afectaciones incluyen demoras y cancelaciones en las operaciones entre México y Estados Unidos, aunque no se precisó cuántos vuelos corresponden a cada categoría.

El balance considera las operaciones de todas las aerolíneas que conectan a ambos países a través de la terminal Benito Juárez, por lo que la administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus compañías el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales.

TE RECOMENDAMOS: Alerta a viajeros Vuelos entre México y EU registran afectaciones por restricciones de FAA

En tanto, Aeroméxico informó que, por disposición de las autoridades aeronáuticas estadounidenses, las operaciones desde y hacia ese país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que solicitó a sus pasajeros verificar sus itinerarios.

“Por disposición de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos”, indicó la compañía.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR