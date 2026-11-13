AICM reporta afectaciones en vuelos con EU

AICM alerta por demoras y cambios en vuelos con Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó este viernes 13 de noviembre afectaciones en vuelos desde y hacia Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó suspender los despegues en ese país por una falla en las comunicaciones del control aéreo.

“Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario”, indicó el aeropuerto en su cuenta oficial de X.

La administración aeroportuaria informó que sigue atenta a las repercusiones de la medida en sus operaciones. En el aviso no precisó cuántos vuelos resultaron afectados ni qué rutas registraron demoras o cancelaciones.

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La orden de la FAA mantuvo en tierra a las aeronaves programadas para despegar de aeropuertos estadounidenses. La autoridad indicó que las llegadas internacionales se gestionarían caso por caso.

⚠️✈️❗#AICMInforma

Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones.



Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 13, 2026

¿Por qué suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión fue anunciada por la FAA mediante una alerta del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, bajo el argumento de que existían circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad que obligaban a detener temporalmente las operaciones de salida.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la decisión se tomó después de una falla de comunicación que afectó a los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta, instalaciones encargadas de coordinar el tránsito de las aeronaves durante sus trayectos.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que los técnicos de la FAA ya investigaban el problema y que se proporcionarían actualizaciones conforme hubiera nueva información sobre el incidente.

Hasta el momento del anuncio, las autoridades no habían identificado la causa específica de la falla ni establecido un horario para levantar la restricción.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

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MSL