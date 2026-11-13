Vuelos entre México y EU registran afectaciones por restricciones de FAA

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Aeroméxico informó que las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso por disposición de las autoridades aeronáuticas de ese país, mientras que Viva y Volaris advirtieron sobre posibles demoras y cancelaciones, ante las restricciones implementadas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, los grupos aeroportuarios GAP y OMA, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reportaron afectaciones en sus operaciones internacionales.

“Por disposición de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos”, informó Aeroméxico en su cuenta de X.

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La compañía solicitó a los viajeros consultar el estatus de sus vuelos mediante su página oficial y aseguró que continuará informando sobre la evolución de las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

#AeromexicoInforma:Por disposición de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos.



Solicitamos a nuestros pasajeros ingresar a este… — Aeroméxico (@Aeromexico) November 13, 2026

En tanto, Volaris advirtió que algunos de sus vuelos podrían registrar demoras o cancelaciones, por lo que mantiene comunicación con las autoridades aeroportuarias para atender las posibles afectaciones y mantener informados a sus pasajeros.

“Debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de nuestros vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones”, señaló la aerolínea.

Por su parte, Viva informó que la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos, conocida como ground stop, podría ocasionar retrasos y modificaciones en los itinerarios de algunos de sus vuelos.

Ante esta situación, recomendó a sus usuarios consultar el estado de sus operaciones mediante su sitio web y aplicación móvil antes de trasladarse al aeropuerto.

AICM y grupos aeroportuarios reportan afectaciones en vuelos a EU ı Foto: Especial

En cuanto a los operadores aeroportuarios, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó afectaciones en los vuelos desde y hacia Estados Unidos en los aeropuertos de su red que mantienen conexiones con ese país, como consecuencia de las restricciones implementadas por la FAA.

El operador precisó que la regularización de las operaciones dependerá del restablecimiento de las condiciones operativas por parte de las autoridades estadounidenses, por lo que recomendó a los pasajeros verificar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y posibles modificaciones antes de trasladarse a las terminales aéreas.

🚨 Atención comunidad GAP:



Debido a la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, instruida por la Administración Federal de Aviación (FAA), podrían presentarse afectaciones en algunos vuelos desde y hacia ese país.



Si tienes un vuelo programado, te recomendamos… pic.twitter.com/O4NuXJdtTx — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) November 13, 2026

Asimismo, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador del Aeropuerto Internacional de Monterrey, informó que algunos vuelos internacionales desde y hacia Estados Unidos ya presentan afectaciones y modificaciones en sus itinerarios.

“Ante la información sobre restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, algunos vuelos internacionales desde y hacia ese país, están presentando afectaciones e itinerarios modificados”, indicó el aeropuerto en un aviso dirigido a sus pasajeros.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también reportó afectaciones en los vuelos programados con destinos estadounidenses y recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para verificar posibles cambios en sus itinerarios.

⚠️✈️❗#AICMInforma

Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones.



Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 13, 2026

Los posicionamientos se difundieron luego de que las autoridades aeronáuticas estadounidenses implementaron restricciones a las operaciones aéreas, situación que también motivó recomendaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para que los pasajeros consultaran los canales oficiales de las compañías.

Hasta el momento de los comunicados, las aerolíneas y los operadores aeroportuarios no habían presentado un balance conjunto del número de vuelos afectados ni precisado cuántas operaciones registraban cancelaciones o demoras.

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MSL