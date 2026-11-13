Mazda mantiene producción del Mazda2 en planta de Guanajuato

La armadora automotriz Mazda confirmó que la producción del subcompacto Mazda2 continuará de manera ininterrumpida en su planta ubicada en Salamanca, Guanajuato. La postura oficial surge para dar certeza a los compradores en México tras la difusión de versiones que señalaban el fin del ciclo de vida de este vehículo en el mercado nacional.

Ante la inquietud generada entre los consumidores locales, la filial mexicana de la compañía japonesa precisó que los planes de fabricación asignados al complejo guanajuatense se mantienen sin cambios, garantizando el suministro del automóvil para las agencias del país.

La empresa explicó que la configuración del portafolio de productos y las decisiones de ensamblaje varían sustancialmente entre los diferentes mercados globales. Por este motivo, los cambios en la oferta de otros países no impactan directamente la disponibilidad de las unidades hechas en territorio mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Afectaciones en el AICM FAA ordena frenar vuelos de México hacia EU tras falla en comunicaciones

“La oferta en el portafolio de Mazda, así como las decisiones de producción pueden cambiar entre regiones. Por ello, les pedimos verificar con Mazda de México si un anuncio de otro mercado aplica también a nuestro país”, puntualizó la marca a través de un comunicado.

Mazda mantendrá fabricación del Mazda2 en su planta de Salamanca ı Foto: Especial

El Mazda2 representa uno de los pilares de ventas de la marca en la República Mexicana dentro del segmento de autos compactos y subcompactos. Su fabricación local ha permitido a la empresa mantener costos competitivos y tiempos de entrega estables frente a la demanda del mercado interno.

La planta de Salamanca, inaugurada en 2014, es una de las instalaciones estratégicas de la firma fuera de Japón. El complejo industrial genera miles de empleos directos e indirectos en la región del Bajío, consolidando a Guanajuato como uno de los polos automotrices más importantes de América Latina.

En este centro manufacturero no solo se produce el Mazda2 para el mercado nacional y la exportación, sino también otros modelos clave como la SUV Mazda CX-30 y el Mazda3, los cuales fortalecen el ecosistema industrial de Guanajuato.

La industria automotriz en México suele experimentar ajustes operacionales en función de las tendencias de electrificación y movilidad internacional; sin embargo, los modelos de combustión interna con alto volumen de venta mantienen una presencia sólida en las líneas de ensamble locales.

Con este pronunciamiento, la marca busca dar tranquilidad a los usuarios en el país y reitera que las operaciones en la planta del Bajío continuarán con regularidad para responder al volumen de demanda previsto para los próximos meses.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL