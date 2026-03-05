Mazda Kokoro: donde el corazón late por la niñez

En un entorno donde las empresas son cada vez más evaluadas por el impacto que generan, independientemente de sus estados financieros, el primer aniversario de Mazda Kokoro marca un precedente en la industria automotriz.

Mazda pone su granito en el apoyo a las niñas y niños. ı Foto: Especial

A un año de su lanzamiento, el programa de responsabilidad social de Mazda de México no sólo otorga cifras contundentes, sino también presenta una narrativa que conecta ventas, producción y servicio con la transformación de miles de historias de niñas y niños en el país.

Mazda Kokoro busca dejar huella en niños mexicanos. ı Foto: Especial

El Dato: El programa fue evaluado por una consultora especializada en Retorno Social de la Inversión Terraética, lo que permite medir impacto más allá del monto económico.

En 2025, la armadora logró el mayor número de ventas en su historia en México; sin embargo, la celebración corporativa adquirió un matiz distinto: cada unidad colocada y cada servicio realizado se tradujeron en recursos para fortalecer derechos fundamentales de niñas y niños en condición de vulnerabilidad, dando pie a un círculo virtuoso donde el crecimiento del negocio alimenta directamente el bienestar social.

Presentación de resultados del primer año del programa de Mazda. ı Foto: Especial

“El año pasado logramos el mayor número de ventas en la historia de Mazda de México y me enorgullece saber que, tan sólo en el primer año, hemos impactado positivamente a miles de niñas y niños así como sus familias. Lo que vemos hoy es sólo el inicio de una iniciativa que tiene la intención de vivir en el tiempo tanto como nos lo permita la gente”, afirma Miguel Barbeyto, Presidente y CEO de Mazda de México y Director de Nuevos Mercados en América Latina.

41.8 mdp fue el monto que se donó durante el año pasado

Miguel Barbeyto, presidente y CEO Mazda de México y director de Nuevos Mercados en América Latina. ı Foto: Especial

Un modelo simple, un impacto profundo. Mazda Kokoro —“corazón” en japonés— fue diseñado bajo la premisa de vincular cada operación comercial con una aportación social directa. Por cada vehículo nuevo vendido, el distribuidor dona 100 pesos y la marca iguala el monto; por cada servicio de mantenimiento, el distribuidor aporta 25 pesos y la empresa lo duplica. El esquema convirtió a clientes, distribuidores y colaboradores en actores activos del cambio.

Kokoro es una palabra en japonés que significa corazón. ı Foto: Especial

Como resultado, durante el primer año 41 millones 804 mil 700 pesos fueron destinados a asociaciones que trabajan por la niñez en México. La cifra se desprende de la venta de 107 mil 004 vehículos, además de los servicios de mantenimiento realizados y donaciones de socios estratégicos.

Parte de la iniciativa Santa Project 2025. ı Foto: Especial

+32 mil niñas y niños son beneficiados de manera directa

Detrás de ese monto hay más de 32 mil niñas y niños beneficiados de manera directa y alrededor de 160 mil personas impactadas indirectamente, principalmente familiares y cuidadores. El alcance no sólo es cuantitativo: el programa concentra su intervención en cuatro derechos fundamentales de la infancia —vida y desarrollo, salud, educación y esparcimiento— con acciones concretas y medibles.

Niños cultivan un huerto escolar. ı Foto: Especial

Transparencia como pilar. Mazda Kokoro opera bajo la supervisión de un Consejo integrado por representantes de distribuidores, empleados, clientes y directivos de la marca. El objetivo es garantizar una implementación adecuada y decisiones colegiadas sobre el destino de los recursos.

Entrega de juguetes a las niñas y niños. ı Foto: Especial

Este esquema no sólo refuerza la gobernanza del proyecto, sino que fortalece la credibilidad ante clientes que, al adquirir un vehículo o realizar un servicio, saben que su decisión también tiene un componente social verificable.

El Dato: El impacto no se centra en una sola causa, abarca salud oncológica infantil, discapacidad, becas académicas, alimentación, entre otras.

Lorena Marín y Kall, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. ı Foto: Especial

Oportunidades que cambian destinos. El programa se amplía con Kokoro Becas, iniciativa que contó con la participación de socios como Mazda Autofinanciamiento, HDI Seguros, Quálitas, Seguros Atlas e Interesse, quienes aportaron en conjunto 2 millones de pesos adicionales.

Trabajos de construcción para viviendas en Oaxaca, Querétaro... ı Foto: Especial

Estos recursos permitieron financiar una beca universitaria en el Tecnológico de Monterrey, impulsar programas alimentarios junto a Un Kilo de Ayuda y apoyar a Dibujando un Mañana A.C., que opera un centro comunitario en la periferia del tiradero de Chimalhuacán, donde decenas de familias enfrentan condiciones de alta marginación. En cada caso, el acompañamiento no se limita al recurso económico: se traduce en seguimiento, evaluación y fortalecimiento institucional para asegurar que el apoyo tenga continuidad.

107,004 vehículos fueron vendidos durante 2025 y generaron aportaciones.

Niños en el NBA Cares 2025. ı Foto: Especial

Voluntariado con rostro humano. La dimensión social del proyecto también se vive en campo. A través de Kokoro en Acción, 709 voluntarios donaron tiempo y talento para beneficiar a mil 709 niñas y niños en distintas entidades del país.

Entre las actividades destacan el tradicional Santa Project en Casa Hogar Providencia; visitas de 200 menores al Papalote Museo del Niño; así como experiencias deportivas vinculadas a partidos de la NBA en Ciudad de México, donde niñas y niños pudieron convivir con jugadores y vivir una jornada distinta a su cotidianidad.

La Mazda BT-50 también desempeñó un papel logístico clave al apoyar a TECHO México en la construcción de 88 viviendas en comunidades de Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Además, colaboró en la movilización de más de siete millones de juguetes donados por la iniciativa de Juguetón.

Desean lo mejor a la niñez. ı Foto: Especial

Un compromiso que crece. Para 2026, la apuesta se amplía. La planta de Salamanca, Guanajuato, se integrará al esquema de donativos con cada vehículo fabricado en el país. Esto significa que modelos producidos en México y exportados a distintos mercados también aportarán recursos a la niñez mexicana.

“La gente Mazda es generosa, nuestros socios de negocio, nuestros distribuidores, colaboradores y clientes son quienes están haciendo la diferencia en la vida de estos niños. Este es solo el inicio de Mazda Kokoro, seguiremos trabajando para que continúe creciendo y cada vez más niñas y niños puedan beneficiarse de él. Hace unos meses anunciamos este programa como la inversión más grande en la historia de Mazda y estamos seguros de que lo lograremos con el crecimiento de nuestro negocio y con la participación de más actores”, subrayó Barbeyto.

En estos tiempos, acciones como las que realiza Mazda a través de su programa Mazda Kokoro demuestran que la responsabilidad social puede integrarse al corazón del modelo de negocio. Porque cuando cada auto vendido, cada servicio realizado y cada vehículo fabricado llevan implícita una causa, el trayecto deja de ser únicamente comercial y se convierte en una ruta compartida hacia un futuro con más oportunidades para la niñez mexicana.