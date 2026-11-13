Mazda MX-5 RF Club, el nuevo rey del camino

Mazda trajo a México la edición MX-5 RF Club 2027, que se convierte en el nuevo tope de la gama, presentando un vehículo con elementos de equipamiento enfocados en el desempeño y el disfrute del manejo.

“El Mazda MX-5 es el auto que porta el ADN de la deportividad de nuestra marca. Con la respuesta precisa y el empuje que le garantiza el balance del peso-potencia, es el vehículo que refleja el Joy of Driving en su esencia más profunda. Mazda MX-5 RF Club MT en específico se trata de una de las versiones más esperadas para nuestros entusiastas”, dijo Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de nuevos mercados en América Latina.

EL Tip: Mazda tiene una planta de manufactura ubicada en Salamanca, Guanajuato, inaugurada en 2014 y que lleva más de 2 millones de vehículos producidos.

El nuevo tope de gama del convertible más vendido del mundo recibió una importante carga de equipamiento para mejorar su desempeño dinámico, al tiempo que, por primera vez la variante RF (de toldo tipo targa) montará una transmisión manual.

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Mazda equipó al RF Club con un sistema de frenos Brembo de cuatro pistones (para el eje delantero), barra antitorsión, amortiguadores Bilstein, así como un nuevo software para el control de estabilidad, que integra la función DSC-Track; permite tener un auto más suelto en pista, que permite que el eje trasero deslice sin que el sistema busque corregir.

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Para completar la experiencia, presume un juego de rines BBS forjados de 17 pulgadas y asientos deportivos Recaro tapizados en Nappa y Alcántara.

Además de los tonos de pintura rojo, blanco y dos grises, este RF Club agrega el nuevo tono Verde Zinc, que está inspirado “(en) el recubrimiento primario de cromato de zinc que es utilizado como capa base para mejorar la durabilidad de productos industriales”.

Este deportivo convertible es impulsado por un motor 2.0 litros, que genera 181 hp y 151 libras-pie de torque, unido a una caja manual de 6 velocidades, que lleva el poder al eje trasero.