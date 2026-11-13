La leyenda que cumple medio siglo de historia

Hace 50 años el proyecto secreto de un grupo de ingenieros de Volkswagen se convirtió en el inicio de uno de los segmentos más emocionantes del mercado mundial, el de los hot hatches, donde el Golf GTI es, sin duda, el máximo exponente y, por ello, la firma alemana quizo celebrar su medio siglo de historia con un modelo de edición limitada, que ya está en nuestro país.

El Golf GTI Edición 50 Aniversario es una versión conmemorativa que estará disponible en una serie limitada a solamente 300 unidades por $909,990, cada una, siendo México el cuarto mercado fuera de Europa que tiene esta edición y el único en América, una decisión que refleja la importancia que tiene el GTI para la marca en nuestro país.

Aspectos del Golf GTI Edición 50 Aniversario ı Foto: Autocosmos

Desde su presentación en Alemania en 1976, el Golf GTI ha construido una reputación alrededor de una fórmula que combina desempeño, comportamiento deportivo y practicidad para el uso cotidiano. Esta edición especial conserva esa filosofía y agrega elementos específicos para conmemorar cinco décadas de historia.

En el exterior destacan los rines de aluminio de 18 pulgadas con tapacubos dinámicos GTI, espejos y toldo en negro brillante, gráficos deportivos laterales y un spoiler superior Oettinger. Estará disponible en tres colores: Pure White, Kings Red y Dark Moss metálico, éste último elegido como tono representativo de la edición.

Aspectos del Golf GTI Edición 50 Aniversario ı Foto: Autocosmos

El Dato: EN 2025 Volkswagen registró 335 mil 716 vehículos ensamblados en México. Desde 1964 hasta el año pasado, registran una producción de 14.5 millones de autos.

El interior recupera uno de los elementos más reconocibles de la historia GTI: la tapicería con patrón tartan, ahora combinada con suede. También incorpora asientos deportivos calefactables, distintivos GTI 50 Aniversario, pedales de acero cepillado con detalles en rojo y acabados específicos.

Aspectos del Golf GTI Edición 50 Aniversario ı Foto: Autocosmos

Bajo el cofre mantiene un motor 2.0 litros TSI de 261 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torque, asociado a una transmisión DSG de siete velocidades. Entre sus componentes destacan el diferencial deportivo VAQ, Launch Control, dirección progresiva y selector de modos de manejo.

En tecnología incorpora una pantalla central de 12.9 pulgadas, VW Digital Cockpit, conectividad inalámbrica App-Connect, carga inalámbrica y sistema de sonido Harman Kardon. También cuenta con faros LED Matrix, siete bolsas de aire y asistencias como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia.

Aspectos del Golf GTI Edición 50 Aniversario ı Foto: Autocosmos

2 Plantas, de motores y vehículos tiene VW en México

La llegada de esta edición a México también tiene un antecedente interesante en Nürburgring. En junio de 2025, Volkswagen presentó el Golf GTI Edition 50 con 325 hp y un registro de 7:46.13 minutos en el Nordschleife. Posteriormente, en mayo de 2026, una unidad equipada con el paquete Performance mejoró esa marca hasta 7:44.523 minutos, convirtiéndose en el auto de producción con tracción delantera más rápida en el circuito alemán.

Es importante señalar que la versión mexicana entrega 261 hp, por lo que no debe confundirse con la configuración europea de mayor potencia ni con la unidad de 325 hp.