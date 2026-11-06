JETOUR T2 i-DM XWD 2027 combina aventura todoterreno y eficiencia híbrida

La aventura exige capacidad para adaptarse a diferentes superficies, tecnología para afrontar condiciones cambiantes y eficiencia para transitar largas distancias. Bajo esta premisa, JETOUR T2 i-DM XWD 2027 completó más de 420 kilómetros en la zona central de México, en un ensayo que integró carreteras abiertas al tránsito, caminos rurales y rutas off-road. El trayecto permitió explorar las cualidades de su sistema híbrido enchufable, la tracción XWD y su configuración orientada a la navegación todoterreno en escenarios reales.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

La diversidad de superficies permitió abordar distintos contextos de manejo, desde los desplazamientos por carretera hasta los irregulares que requieren recursos específicos para mantener el control y avanzar con mayor seguridad. Esta integración pone en perspectiva la oferta deT2 i-DM XWD: unificar la respuesta de la propulsión electrificada con cualidades para salir del asfalto, sin renunciar al confort durante los traslados.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

Asocia un motor de gasolina 1.5 TGDI de quinta generación con tres motores eléctricos y una transmisión híbrida DHT de tres velocidades. Este conjunto desarrolla hasta 597 hp y 675 lb-pie de torque combinado, cifras que respaldan su rendimiento de alto desempeño.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

El Dato: Su inicio data del 22 de enero de 2018. A México llegó en marzo de 2023 de la mano de una empresa importadora y, desde enero de 2025, cuenta con presencia directa.

La configuración incorpora una batería de 43.2 kWh y ofrece un rango eléctrico de hasta 160 kilómetros bajo el ciclo WLTC. Para trayectos que integran distintos entornos y distancias, registra un consumo promedio de 31 km/l y una autonomía combinada de 1,073 kilómetros.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

La capacidad para salir del asfalto depende de algo más que la altura de la carrocería (tiene una distancia al piso de 200 mm y cuenta con protecciones metálicas a batería, motor y tanque) o el diseño exterior. En T2 i-DM XWD, la tracción XWD en tiempo real trabaja junto con diferentes asistentes que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a las características del suelo.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

El modelo cuenta con siete modos de manejo (Estándar, Eco, Sport, Nieve, Lodo, Arena y Rocas), además de X Smart. Esta configuración permite seleccionar diferentes parámetros de respuesta según las condiciones del camino.

Entre sus recursos específicos para todoterreno se encuentran el diferencial trasero de deslizamiento limitado, con controles físicos para su bloqueo y el sistema Creep Mode, diseñado para facilitar el avance controlado a baja velocidad. También incorpora Tank Turning, una función que permite realizar giros cerrados en espacios reducidos, y una pantalla con información dedicada a la navegación off-road.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

El Tip: JETOUR se creó en respuesta a las tendencias del mercado y a los requerimientos de los consumidores.

A estas funciones se suman el control de descenso y el asistente de arranque en pendientes, que apoyan la gestión del automóvil en terrenos inclinados. Su distancia mínima al suelo es de 200 milímetros, mientras que sus ángulos de entrada, ventral y salida son de 28°, 18° y 30°, respectivamente.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

La capacidad de vadeo de hasta 700 milímetros amplía sus posibilidades para afrontar cruces de agua, mientras que la batería cuenta con protección IP68 contra la inmersión. Estos atributos forman parte de una arquitectura que busca responder a las exigencias de las rutas fuera del asfalto, dentro de las condiciones de operación previstas para el vehículo.

El carácter todoterreno del T2 i-DM XWD también se expresa en una identidad visual propia. Sus proporciones robustas, superficies angulares, iluminación Matrix LED, rines de aluminio de 20” y cubierta trasera de estilo backpack conforman una estética que combina una apariencia aventurera con una dotación de equipamiento premium.

Imagenes del JETOUR T2 i-DM XWD 2027 ı Foto: Cortesía Jetour

En el interior, la tecnología como el confort acompañan cada kilómetro. Incluye asientos delanteros ventilados con ajustes eléctricos y memoria, techo panorámico, iluminación ambiental de 64 colores, así como un sistema multimedia integrado por una pantalla central de 15.6 pulgadas y un display de información de 10.25 pulgadas.

45 Distribuidores tiene la marca a nivel nacional en el país.

La cámara de visión 3D de 540° con función de chasis transparente facilita las maniobras al ofrecer una perspectiva ampliada del entorno inmediato. A su vez, los asistentes a la conducción incluyen control crucero adaptativo, detección de punto ciego, alerta de colisión frontal y asistente de mantenimiento de carril, entre otras utilidades que contribuyen a la operatividad cotidiana.

Con este equilibrio, JETOUR T2 i-DM XWD integra capacidades para la ruta off-road, eficiencia híbrida enchufable y un entorno interior equipado para viajar con confort y seguros en todo momento.

Los más de 420 kilómetros superados por carreteras abiertas al tránsito, caminos rurales y rutas fuera del asfalto de la zona central de México enmarcan la visión de un vehículo que busca ampliar las posibilidades de aventura sin dejar de lado la tecnología, la eficiencia y las comodidades para los viajes de larga distancia.