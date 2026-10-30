Monjaro EM-i: alta eficiencia para buscar brillar en México

Viajamos de Ciudad de México a Acapulco para ser testigos del debut de la Geely Monjaro EM-i y pudimos aprovechar para manejar esta propuesta que busca poner en aprietos a las SUV híbridas enchufables de marcas más consolidadas en ciudad, autopista, así como a nivel del mar y así conocerla en acción.

El Dato: Recupera del 30 por ciento al 80 por ciento de batería en sólo 15 minutos (20 minutos en GL) con carga DC. Una pausa para el café y estás listo para seguir.

La Geely Monjaro EM-i apuesta por una imagen que evita los excesos, muy similar a la de la versión a gasolina donde destaca la parrilla vertical de barras cromadas flanqueando el logo de los vehículos de nuevas energías de la marca china.

En la cabina de este PHEV sobresale la pantalla central de 15.4 pulgadas que reúne buena parte de las funciones multimedia, mientras que el head-up display de 25.6 pulgadas proyecta información relevante para el conductor.

Aspectos del Monjaro EM-i ı Foto: Especial

Fuimos de Ciudad de México a Acapulco (y de regreso) a bordo del Geely Monjaro EM-i GF, el tope de gama que cuenta con un sistema híbrido enchufable que combina un motor turbo de 1.5L con dos motores eléctricos, para desarrollar 335 hp y 492 lb-pie de torque. Este conjunto ofrece una respuesta progresiva y aceleraciones constantes, pese a su peso (2,080 kg) se siente bastante ágil.

Esta versión cuenta con un sistema de tracción integral eléctrica e-AWD y una suspensión adaptativa que modifica la firmeza de los amortiguadores según el modo de manejo, lo que ayuda a controlar los movimientos de la carrocería y transmitir confianza en curvas y cambios de dirección.

Aspectos del Monjaro EM-i ı Foto: Especial

15.4 Pulgadas tiene su pantalla central de infoentretenimiento

Generalmente en los modelos de origen chino, la dirección se siente demasiado suave, pero en el caso de la Monjaro EM-i ofrece una buena respuesta y retroalimentación. Además, permite modificar el peso de la dirección según la preferencia del conductor.

Al ser un híbrido enchufable, la forma de administrar la energía influye directamente en la experiencia de manejo. Así que cuando la batería conserva carga, los motores eléctricos aportan buena parte de la respuesta inmediata, pero al agotarse puede sentirse más pesada, pero bien plantada.

Aspectos del Monjaro EM-i ı Foto: Especial

La ventaja es que la batería de 29.8 kWh puede recuperar energía mediante el frenado regenerativo y a través del sistema que utiliza el motor de gasolina como generador, lo que ayuda a mantener un comportamiento más consistente durante trayectos largos.

Respecto al aislamiento acústico de la cabina está sumamente cuidado, el viaje de más de 750 km fue muy silencioso y gracias a las funciones de masaje en los asientos delanteros se pudo reducir la fatiga al conducir, la única queja fue de los pasajeros ya que la segunda fila no cuenta con masaje.

Aspectos del Monjaro EM-i ı Foto: Especial

La nueva Geely Monjaro EM-i ofrece argumentos sólidos en desempeño, tecnología y confort. Está disponible en dos versiones; GL con un precio de $747,900 y GF en 819,900 pesos mexicanos, así que si estás buscando un SUV híbrido enchufable con un equipamiento amplio y una autonomía anunciada considerable (130 km en modo eléctrico y combinada entre 1,095 y 1,200 km), es una opción que no debe salir de tu radar.