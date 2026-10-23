Pilot Black Edition, el camino es tuyo

La Honda Pilot 2026 Black Edition está pensada para quienes necesitan un SUV espaciosa y cómoda para la vida diaria, pero también quieren viajar o explorar caminos distintos. Su diseño exterior con detalles en negro y el interior de piel con costuras rojas le dan una apariencia particular de la gama.
Bajo el cofre lleva un motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas y tecnología i-VTEC®, que desarrolla 285 caballos de fuerza y 262 lb-pie de torque. Trabaja junto con una transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch, que busca ofrecer una conducción suave. Además, cuenta con tracción integral inteligente i-VTM4 y siete modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport. Estas opciones permiten ajustar la respuesta del vehículo según el camino y las condiciones, aunque la atención del conductor sigue siendo indispensable.
La suspensión independiente, con sistema MacPherson al frente y multi-link en la parte trasera, está orientada a brindar estabilidad y comodidad durante trayectos urbanos y viajes largos. Por su tamaño, superior a los cinco metros de largo, ofrece cabina amplia con tres filas de asientos.
En tecnología, la versión incorpora una pantalla central HD de 12.3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10.2 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye Honda Sensing®, un paquete de asistencias que reúne funciones como control crucero adaptativo, seguimiento a baja velocidad, luces altas automáticas, asistencia para conservar el carril y alertas de posible colisión frontal o salida de carretera. A esto se suman el monitoreo de punto ciego y otras herramientas de seguridad.
Estas asistencias están diseñadas para apoyar a quien conduce, no para sustituir su atención ni el control del vehículo. En conjunto, la Pilot 2026 Black Edition combina potencia, espacio, tracción integral y tecnología para distintos usos, desde los desplazamientos cotidianos hasta los viajes en familia. Su conveniencia dependerá de las necesidades de cada conductor, especialmente del uso que dará a sus tres filas de asientos y a su capacidad de carga. Anunció un precio de $1,270,900.
Seguridad de otro nivel
- Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable
- Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow)
- Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam)
- Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor)
- Sistema de Conservación de Carril (LKAS) + Alerta de cambio de carril (LDW) Lane Departure Warning
- Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System)
- Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System
- Sistema de alerta de frenado por colisión frontal (Forward Collision Warning)
- Asistencia en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist
- Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information
- El Dato: Climatización automática de triple zona con filtración de aire, Smart Entry Keyless con Walk Away Auto Lock, amplio espacio versátil.