Pilot Black Edition, el camino es tuyo

La joya de la corona

La Honda Pilot 2026 Black Edition está pensada para quienes necesitan un SUV espaciosa y cómoda para la vida diaria, pero también quieren viajar o explorar caminos distintos. Su diseño exterior con detalles en negro y el interior de piel con costuras rojas le dan una apariencia particular de la gama.

Define el confort premium con materiales de alta calidad y tecnología avanzada. ı Foto: Especial

Bajo el cofre lleva un motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas y tecnología i-VTEC®, que desarrolla 285 caballos de fuerza y 262 lb-pie de torque. Trabaja junto con una transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch, que busca ofrecer una conducción suave. Además, cuenta con tracción integral inteligente i-VTM4 y siete modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport. Estas opciones permiten ajustar la respuesta del vehículo según el camino y las condiciones, aunque la atención del conductor sigue siendo indispensable.

Incluye VSA® con control de tracción para estabilidad en curvas y superficies resbaladizas. ı Foto: Especial

La suspensión independiente, con sistema MacPherson al frente y multi-link en la parte trasera, está orientada a brindar estabilidad y comodidad durante trayectos urbanos y viajes largos. Por su tamaño, superior a los cinco metros de largo, ofrece cabina amplia con tres filas de asientos.

Cuenta con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas de alta resolución y sistema de audio Bose. ı Foto: Especial

En tecnología, la versión incorpora una pantalla central HD de 12.3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10.2 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye Honda Sensing®, un paquete de asistencias que reúne funciones como control crucero adaptativo, seguimiento a baja velocidad, luces altas automáticas, asistencia para conservar el carril y alertas de posible colisión frontal o salida de carretera. A esto se suman el monitoreo de punto ciego y otras herramientas de seguridad.

El clúster digital muestra tacómetro, velocímetro, computadora de viaje, etc. ı Foto: Especial

Estas asistencias están diseñadas para apoyar a quien conduce, no para sustituir su atención ni el control del vehículo. En conjunto, la Pilot 2026 Black Edition combina potencia, espacio, tracción integral y tecnología para distintos usos, desde los desplazamientos cotidianos hasta los viajes en familia. Su conveniencia dependerá de las necesidades de cada conductor, especialmente del uso que dará a sus tres filas de asientos y a su capacidad de carga. Anunció un precio de $1,270,900.

Transmisión automática de 10 velocidades con paletas de cambio ı Foto: Especial

Seguridad de otro nivel

Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable

Función de seguimiento a baja velocidad ( Low Speed Follow )

Sistema Automático de Luces Altas ( Auto High Beam )

Sistema de Prevención de Colisión Trasera ( Cross Traffic Monitor )

Sistema de Conservación de Carril (LKAS) + Alerta de cambio de carril (LDW) Lane Departure Warning

Sistema de Mitigación de Salida de Carretera ( Road Departure Mitigation System )

Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System

Sistema de alerta de frenado por colisión frontal ( Forward Collision Warning )

Asistencia en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist

Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information

En la segunda fila cuenta con cargadores y pantalla para controlar el aire. ı Foto: Especial

El Dato: Climatización automática de triple zona con filtración de aire, Smart Entry Keyless con Walk Away Auto Lock, amplio espacio versátil.

Faros LED y DRL para mayor seguridad nocturna. ı Foto: Especial