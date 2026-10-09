Un cambio total

Definitivamente hay pocos lugares mejores que Manhattan para conocer la reciente generación de la Hyundai Tucson, una camioneta que en su actual generación tiene un diseño espectacular, pero que, en su nueva versión, dio un giro estético de 180 grados, integrando además, más tecnología y una clara apuesta por la electrificación.

Con esta Tucson, Hyundai habla de una nueva filosofía de diseño llamada “Art of Steel”, y basta verla para entender por dónde va la idea. Hay trazos más musculosos, salpicaderas marcadas y superficies más limpias.

Aspectos de la Hyundai Tucson 2027 ı Foto: Autocosmos

Además, creció prácticamente en todas sus dimensiones: mide 4.7 metros, 6 centímetros más que la generación anterior, mide 1.905 metros de ancho y 1.685 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes llega a 2.785 metros.

El frente es probablemente uno de los elementos que más cambia su personalidad. El equipo de diseño desarrolló una nueva firma luminosa llamada H-Edge, mientras que en la parte trasera aparecen las llamadas Prism Rear Lamps. Para quienes disfrutan esos detalles que normalmente pasan desapercibidos, también está Micro Pixel Lighting, que integra 25 mil 600 píxeles LED individuales capaces de generar diferentes patrones y animaciones.

El Tip: Contará con una pantalla táctil más grande y mejor, procesamiento más rápido, gráficos más nítidos.

Por dentro, la marca dejó atrás la idea de que modernidad significa simplemente poner una pantalla enorme y olvidarse de todo lo demás. El tablero tiene una estructura de dos niveles, materiales de buena calidad y una distribución que busca mantener los controles cerca de la línea de visión del conductor. Hay un detalle que me gustó particularmente: todavía existen botones físicos. El climatizador y el audio, por ejemplo, pueden manejarse de esta manera. Parece algo menor, pero cuando estás manejando y quieres cambiar rápidamente una función, se agradece no tener que entrar a un sinfín de menús digitales. La nueva Tucson también cuenta con un par de cargadores inalámbricos, conexiones USB-C y bastante espacio para guardar objetos.

En cuanto a las motorizaciones, la nueva Tucson contempla diferentes alternativas dependiendo del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, la versión de gasolina entrega 184 hp, mientras que la híbrida llega a 233 hp.

Aspectos de la Hyundai Tucson 2027 ı Foto: Autocosmos

También existe una variante híbrida enchufable de 292 hp en otros mercados. Pero más allá de los números, la tecnología híbrida es uno de los puntos importantes de esta nueva generación.

Una función particularmente interesante es HEV Stay Mode, que permite mantener funcionando elementos como el aire acondicionado, la calefacción, el audio y la carga de dispositivos mientras el motor permanece apagado.

La intención de Hyundai es crear una experiencia más cercana a la de un eléctrico cuando estás detenido.

Aspectos de la Hyundai Tucson 2027 ı Foto: Autocosmos

Para quienes quieran dar el siguiente paso, la Tucson PHEV combina un motor turbo de 1.6 litros con un sistema híbrido enchufable. Su autonomía eléctrica estimada es de 81 kilómetros y cuenta con un cargador integrado de 7.2 kW.

La tecnología también juega un papel importante en esta nueva generación y probablemente uno de los nombres que más vamos a escuchar alrededor de esta Tucson sea Pleos Connect, el sistema de infoentretenimiento basado en Android Automotive OS.

El sistema de la SUV de Hyundai utiliza una pantalla central de 17 o 12.9 pulgadas, acompañada por una delgada de 9.9 pulgadas. Pero lo interesante no es solamente el tamaño de ambas. Pleos Connect incorpora Gleo AI, un asistente de Inteligencia Artificial que entiende lenguaje natural y contexto.

En lugar de buscar manualmente una función, el conductor puede hacer una solicitud de manera conversacional.

Además, el sistema podrá recibir actualizaciones inalámbricas, por lo que la experiencia digital de Tucson podrá evolucionar con el tiempo.

Aspectos de la Hyundai Tucson 2027 ı Foto: Autocosmos

Llegará primero a Corea del Sur hacia finales de 2026 y, posteriormente, está contemplada para Norteamérica, Europa y otros mercados globales durante 2027. Para México todavía no hay fecha de lanzamiento ni configuraciones.