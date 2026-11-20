Lamborghini presentó el Temerario Spyder, la variante descapotable de su superdeportivo híbrido, que conserva los 920 hp de potencia y estrena una solución inédita para la marca, al incorporar un techo rígido retráctil de accionamiento eléctrico.

Viajamos a Los Ángeles, California, para participar en el lanzamiento mundial de este modelo, que mantiene la arquitectura mecánica y las prestaciones del coupé, pero incorpora modificaciones estructurales, aerodinámicas y de equipamiento para ofrecer una experiencia de conducción a cielo abierto.

Bajo la carrocería encontramos un motor V8 biturbo de 4.0 litros, asociado a tres motores eléctricos. En conjunto desarrollan 920 hp y 590 lb-pie de torque. Por sí solo, el bloque de combustión entrega 800 hp y 538 lb-pie, además de alcanzar las 10,000 rpm, una cifra poco habitual para un motor turboalimentado de producción en serie.

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El conjunto está asociado a una transmisión de doble embrague y ocho velocidades, además de un sistema de tracción integral electrificada.

Con esta configuración, el Temerario Spyder acelera de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos, alcanza los 200 km/h en 7.3 segundos y registra una velocidad máxima de 343 km/h.

Una de las principales novedades está en el techo rígido retráctil, que se pliega verticalmente detrás de los asientos mediante 10 mecanismos eléctricos. Su desarrollo permite realizar la operación sin recurrir a los sistemas hidráulicos convencionales. También incorpora una luneta trasera de accionamiento eléctrico que permite regular la entrada de aire y el sonido del motor al habitáculo.

La principal diferencia en el manejo de este Spyder, respecto al coupé, está en la experiencia sensorial. Con el techo abierto, el conductor tiene una conexión más directa con el sonido del V8 y el entorno, especialmente cuando el motor se acerca a las 10,000 rpm.

Sin embargo, Lamborghini trabajó para que esta transformación no implique sacrificar precisión. El refuerzo estructural permite conservar la rigidez necesaria para una conducción deportiva, mientras que el centro de gravedad baja 3 milímetros al plegar el techo.