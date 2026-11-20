La quinta generación de la BMW X5 2027 aterriza en el mercado mexicano con una propuesta totalmente renovada, completamente inspirada en la arquitectura y estética Neue Klasse, así que vamos a conocer la primera versión que arriba a nuestro país, la BMW X5 40 xDrive con hibridación ligera (mild-hybrid).

El lenguaje estético de la nueva X5 2027 destaca por un estilo monolítico y trazos muy limpios donde destaca la parrilla vertical con iluminación Iconic Glow, la cual integra los faros con una firma lumínica en forma de X que reúne las luces diurnas y las direccionales.

En los costados encontramos manijas eléctricas estilo winglet y rines de aluminio de 21 pulgadas, pero si quieres una imagen más deportiva, está disponible el paquete de accesorios M Performance, el cual suma piezas en fibra de carbono y aramida (splitter frontal, difusor trasero y alerón), así como rines M de hasta 23 pulgadas.

El Dato: Este crossover de lujo debutó en 1999 como el modelo E53 y se convirtió en el primer SUV de BMW. Se fabrica principalmente en Bergen County, Nueva Jersey.

Puertas adentro, el habitáculo destaca por su amplitud y nivel de confort, ofreciendo asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico y memoria, techo panorámico de cristal e iluminación ambiental configurable. Los acabados y materiales de textura suave en tablero y consola se sienten de primera calidad, mientras que ambas filas ofrecen excelente espacio para piernas y cabeza.

Como novedad, la cajuela ahora cuenta con una apertura más ancha, aunque para lograrlo se eliminó el clásico portón trasero dividido que caracterizaba a este modelo.

BMW reconquista el mercado con la X5 ı Foto: Autocosmos

También, sustituye el cluster de instrumentos por el sistema BMW Panoramic iDrive, que incluye un display de 40 pulgadas proyectado a lo ancho de la base del parabrisas (de pilar a pilar) para mostrar información de manejo y alertas denominado BMW Panoramic Vision, y que además se complementa con una pantalla central de 17.9” y un Head-Up Display 3D.

Al ponerse al volante, la BMW X5 2027 conserva ese ADN característico de la firma bávara por lo que hace honor a su slogan “El placer de conducir” por lo que encontramos un manejo suave, refinado y bastante ágil.

Bajo el cofre encontramos un motor turbo de seis cilindros en línea de 3.0L que genera 394 hp y 428 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática Steptronic de 8 velocidades y tracción integral. Gracias a la incorporación del sistema mild-hybrid de 48V, el generador eléctrico apoya con un impulso extra durante las aceleraciones, optimizando la respuesta del acelerador y reduciendo el consumo de gasolina.

BMW reconquista el mercado con la X5 ı Foto: Autocosmos

La suspensión filtra perfectamente las imperfecciones del camino, ofreciendo una marcha sumamente cómoda para el día a día o viajes en carretera como fue nuestro caso. Además, la dirección asistida ofrece buena precisión e información sobre el camino, complementada por una excelente insonorización en la cabina.

Durante nuestro recorrido a la Hacienda San Gabriel en Amacuzac, Morelos, viajó con nosotras un representante de la marca bávara y cada vez que mencionaba BMW, la IPA intervenía en nuestra conversación, resultando un poco invasiva ya que para activar el asistente de voz se supone que tendrías que decir “Hola BMW”, pero resulta útil ya que la digitalización de esta nueva generación elimina la mayoría de los botones físicos y tendrías que hacer los ajustes desde la pantalla táctil pero puedes usar los comandos de voz e IPA lo hace por ti.

BMW reconquista el mercado con la X5 ı Foto: Autocosmos

La quinta generación de la BMW X5 se consolida como una de las opciones más avanzadas, cómodas y potentes dentro del segmento de las SUV de lujo en México. Si bien la erradicación de mandos físicos y la alta dependencia de las pantallas puede requerir una curva de aprendizaje, su equilibrio entre rendimiento de combustible, potencia de seis cilindros y confort de marcha la mantienen todavía como la rival a vencer.

BMW X5 40 xDrive 2027 ya está disponible en México, con un precio de $1,729,900 pesos.