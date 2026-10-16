Ocho años de Travel+: evolución global de JETOUR

Mucho antes de que el concepto de “Auto + Viaje” se convirtiera en una tendencia de la industria automotriz, JETOUR ya incorporaba distintos escenarios de traslado en la definición de sus modelos, en el avance tecnológico y en sus iniciativas de vinculación con los conductores. Desde su creación en 2018, la compañía ha mantenido la estrategia “Travel+” como eje de su crecimiento, con el objetivo de ayudar a más personas a cumplir sus sueños de explorar la naturaleza y descubrir nuevos destinos. Hoy, JETOUR ha evolucionado de ser pionera en la categoría de SUV de diseño cuadrado en China a convertirse en una empresa global de estilo de vida enfocada en las travesías.

El próximo Día Global de Experiencia Tecnológica de JETOUR 2026 será una muestra integral de los logros alcanzados a través de esta estrategia. Bajo el lema “El futuro de los viajes comienza ahora”, el encuentro se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre. Durante el evento, invitados de distintas partes del mundo recorrerán ciudades, montañas y humedales para conocer de primera mano cómo JETOUR lleva su visión “Travel+” a la práctica.

El Dato: Se creó la marca en respuesta a las tendencias del mercado. Su inicio data del 22 de enero de 2018 y comenzó a desarrollarse como marca independiente a partir de 2021.

Ante la creciente homogeneización del mercado de SUV, JETOUR ha construido una identidad propia en torno a “Travel+”, con una propuesta distintiva que destaca por su diseño de líneas cuadradas. Este concepto integra capacidades todoterreno, espacios funcionales y comodidad para trayectos largos, con automóviles preparados tanto para los desplazamientos urbanos como para las expediciones hacia destinos lejanos.

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Esta comprensión de las necesidades de los aventureros ha impulsado el crecimiento de la marca. A septiembre de 2026, JETOUR ha alcanzado ventas acumuladas de 2.56 millones de unidades a nivel mundial. Con modelos disponibles en más de 100 países y regiones, la firma ocupa el primer lugar en ventas de SUV de diseño cuadrado en 13 países.

Libertad / En busca de relajación, pero atado al ritmo de la vida urbana. ı Foto: Cortesía

JETOUR ha consolidado una estructura de gama definida por las familias T y G, al tiempo que amplía continuamente su portafolio global para responder a las necesidades de distintos mercados. Bajo su estrategia de globalización “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere” (estar en cada lugar, para cada lugar y ser parte de cada lugar), la casa automotriz continúa fortaleciendo su presencia en regiones estratégicas y acelerando su expansión hacia mercados con altos estándares, como Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Los vehículos constituyen la base de una compañía, mientras que el ecosistema de movilidad y los valores culturales de JETOUR representan pilares fundamentales de su identidad. En torno a “Travel+”, la empresa ha desarrollado una propuesta que integra exploración, compromiso social y cultura.

Viajar para explorar. Mediante tecnologías clave como el sistema de tracción integral inteligente y totalmente automático XWD, la arquitectura inteligente todoterreno GAIA y la tecnología híbrida C-DM, JETOUR ofrece a los usuarios las herramientas para llegar más lejos y descubrir nuevos destinos.

SACA tu potencial / Anhelas la emoción del todoterreno, pero te frenan las barreras técnicas. ı Foto: Cortesía

Viajar para contribuir. Para JETOUR, recorrer el mundo significa no sólo descubrir la belleza del entorno, sino también contribuir a su preservación. En África, la firma colabora con Discovery y el Cheetah Conservation Fund (CCF) en la iniciativa “Return of the Cheetah”, enfocada en la defensa del guepardo, una especie en peligro de extinción. En Malasia, ha establecido alianzas con TCS y PULIHARA para impulsar iniciativas de cuidado ambiental. En Pakistán, puso en marcha el Programa de Conservación del Markhor, centrado en el resguardo de esta especie silvestre y de sus hábitats naturales, además de otras acciones de salvaguarda. JETOUR mantiene su compromiso con el equilibrio ecológico y continúa explorando nuevas posibilidades para vincular las travesías con iniciativas ambientales y sociales.

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Viajar para conectar con la cultura. A través de iniciativas como el Carnaval “Travel+”, el Festival Global de Fans, el Club de Futbol, el Maratón Internacional y sus actividades vinculadas con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), JETOUR combina las experiencias con sus automóviles con las culturas locales, los eventos deportivos y los paisajes naturales y culturales, creandovínculos emocionales con su comunidad.

Hacer que las experiencias todoterreno, antes reservadas a unos cuantos, sean accesibles para las familias es una de las motivaciones originales de la estrategia “Travel+” de JETOUR. Aprovechando la amplia experiencia tecnológica del grupo, JETOUR ha extendido tecnologías de tracción en las cuatro ruedas (4WD), propulsión híbrida y control inteligente a una gama más amplia de productos. Esto permite a los clientes disfrutar tanto de los desplazamientos urbanos como de las aventuras fuera del camino, al tiempo que impulsa la popularización de la cultura todoterreno y su proyección en los mercados internacionales.

Desafío / Aspirar a realizar viajes extremos, pero verse limitado por experiencias de conducción exigentes. ı Foto: Cortesía

Ocho años después de su creación, JETOUR ha trascendido la definición de un fabricante de automóviles para convertir “Travel+” en un estilo de vida que los conductores pueden experimentar, adoptar y mantener a lo largo del tiempo. El próximo Día Global de Experiencia Tecnológica llevará esta visión a la práctica mediante un programa que reunirá la perspectiva de futuro del Día Global de Innovación, recorridos de aventura por los bosques de bambú de Moganshan y actividades de protección del ibis crestado en el lago Xiazhu. La visión del futuro de la movilidad está a punto de desplegarse.

De los vehículos a un estilo de vida, JETOUR llega a un nuevo punto de partida tras ocho años de evolución. La firma está preparada para acelerar la expansión de su portafolio global de modelos y de su ecosistema, con el propósito de ofrecer experiencias de traslado diferenciadas a más personas en todo el mundo y emprender nuevas aventuras junto con sus usuarios.

JETOUR celebra 8 años de Travel+ con expansión global y un emocionante evento tecnológico en octubre. ¡Es el futuro de los viajes!