Nissan Frontier Pro PHEV tiene sorpresas

la camioneta, en una imagen de archivo en el bosque.

Nissan reveló en México su primera pick-up híbrida enchufable, la Frontier Pro PHEV, un modelo que marca un nuevo paso en la electrificación de la marca y que buscará impulsar las ventas de la firma en un mercado de gran relevancia. Nuestro país es el primer lugar de América Latina donde se presenta esta camioneta, tras su presentación global en el Salón de Shanghái 2025.

Combina un motor a gasolina con uno eléctrico y una batería de 20 kWh que puede recargarse mediante una conexión externa. En conjunto, el sistema desarrolla 350 hp y 487 lb-pie de torque, mientras que la autonomía se acerca a los 1,000 km.

2 Versiones saldrán en México con precio desde $899,900

El sistema permite circular utilizando únicamente energía eléctrica o combinar ambos motores cuando se necesita mayor desempeño o autonomía. También incorpora un generador que puede transformar la energía producida por el motor de combustión para alimentar la batería.

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El conductor puede elegir entre cuatro modos de manejo: Hybrid, Sport, Electric y Snow, además de tres niveles de regeneración para ajustar la recuperación de energía durante las desaceleraciones.

A pesar de la electrificación, la Frontier Pro PHEV mantiene el enfoque de trabajo y aventura de la gama. Cuenta con tracción 4x4, bloqueo de diferencial trasero, capacidad de carga de hasta 815 kg y capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas.

Nissan señala que el modelo recibió más de 100 mil kilómetros de pruebas y puesta a punto por parte de sus equipos de ingeniería, con especial atención en el tren motriz, suspensión, dirección, frenos, remolque y conducción todoterreno en condiciones de México y Latinoamérica.

También es la pick-up mediana más grande. Frente a Frontier V6, es 3% más grande, 6% más ancha y 6% más alta, mientras que el habitáculo ofrece mayor espacio para los pasajeros de ambas filas.

En tecnología destaca una pantalla central de 14.6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, sistema de audio Focal de 12 bocinas con amplificador de 575 W, cargador inalámbrico de 50 W y asiento del conductor con función de masaje.

Desde la versión LE incorpora 10 tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas ProPILOT Assist, frenado inteligente de emergencia.