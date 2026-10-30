Kia Seltos no solamente es la bonita de la marca

El recorrido del aeropuerto de Monterrey a Parras, Coahuila, fue el escenario para conocer de primera mano la Kia Seltos 2027. En el trayecto de ida, con motor a gasolina, y en el regreso, con la nueva versión híbrida (HEV), el renovado SUV de la firma surcoreana puso sobre la mesa dos maneras de responder a las necesidades de movilidad actuales.

Las diferencias entre ambas motorizaciones se hicieron notar, especialmente al acelerar. La versión HEV ofreció una respuesta contundente e inmediata, con una entrega de potencia que se siente más resuelta al pedirle mayor empuje.

A esto se sumó una mejor absorción de los tramos sinuosos de la carretera, donde la suspensión permitió afrontar los cambios del camino con mayor comodidad. Estos dos atributos refuerzan la evolución de esta camioneta y hacen más atractiva su nueva propuesta electrificada.

Además, la segunda generación estrena una arquitectura modular de tercera generación que permite crecer en dimensiones: 4,460 mm de largo y 1,830 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 2,690 mm. El resultado se traduce en 990 mm para las piernas de los pasajeros traseros y una cajuela de 436 litros.

Su diseño también marca distancia frente a la generación anterior, incluso parecería ser otro modelo de Kia. Bajo la filosofía Opposites United, destacan la parrilla negro brillante, la firma luminosa led Star Map, las manijas retráctiles y una iluminación posterior que recorre la carrocería de lado a lado.

Por dentro, el protagonismo recae en una pantalla panorámica de 27 pulgadas, acompañada de un clúster digital de 10 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de funciones de entretenimiento con video y videojuegos disponibles únicamente con el vehículo detenido.

La oferta mecánica es uno de sus principales argumentos, pues la versión de entrada conserva el motor atmosférico de 1.5 litros, con 113 hp y 106 lb-pie de torque, asociado a una transmisión IVT. Las variantes turbo incorporan un propulsor de 1.5 litros con 197 hp y 187 lb-pie.