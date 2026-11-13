FAA ordena frenar vuelos de México hacia EU tras falla en comunicaciones.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó este viernes que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) solicitó mantener en tierra a todas las aeronaves en México con vuelos programados hacia Estados Unidos, luego de que una falla en las comunicaciones del control aéreo llevó a las autoridades de ese país a restringir sus operaciones.

“Como parte de estas medidas, se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos”, señaló la AFAC en un comunicado.

La agencia explicó que la FAA aplicó las restricciones como medida preventiva de seguridad, tras detectar fallas en los sistemas de comunicación de varios centros de control de tránsito aéreo.

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La AFAC recomendó a los pasajeros consultar los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos.

Esta es apenas la tercera ocasión en la historia reciente en que la FAA decreta una paralización aérea a escala nacional en Estados Unidos. Las anteriores ocurrieron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en enero de 2023 por una falla en el sistema de alertas NOTAM.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que, hasta el momento, no existen indicios de un ciberataque o acción maliciosa que generara la falla en las comunicaciones.

Parálisis de vuelos afecta al AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó afectaciones tanto en las salidas hacia Estados Unidos como en las llegadas desde ese país. En su aviso, pidió a los pasajeros verificar con su aerolínea si hubo cambios en el itinerario.

El aeropuerto no detalló cuántos vuelos resultaron afectados y la AFAC no precisó una hora de reanudación en su comunicado.

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JVR