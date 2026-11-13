Suman 40 vuelos afectados y 6 mil 197 pasajeros en el AICM por restricción de FAA

Una interrupción en las telecomunicaciones provocó más de 10 mil retrasos y al menos mil 700 cancelaciones aéreas en Estados Unidos.

Las afectaciones aéreas por las restricciones temporales a las operaciones en Estados Unidos aumentaron a 40 vuelos y 6 mil 197 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con corte a las 19:00 horas de este viernes 13 de noviembre, informó la administración aeroportuaria.

Las cifras representan un incremento de 14 vuelos y mil 940 pasajeros afectados en apenas una hora y media, respecto al primer balance difundido a las 17:30 horas, cuando la terminal Benito Juárez registraba 26 operaciones y 4 mil 257 usuarios perjudicados.

Las alteraciones se producen luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) implementó restricciones temporales a los vuelos desde y hacia ese país, lo que llevó a las aerolíneas mexicanas a advertir sobre posibles demoras y cancelaciones.

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En su actualización, el AICM recomendó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde destinos estadounidenses consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus operaciones y mantenerse atentos a la información difundida en los canales oficiales.

#AICMInforma:



Debido a las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos con corte a las 19:00 horas, #AICM registra afectaciones en 40 vuelos y 6,197 pasajeros.



Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026

Previamente, los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (OMA) también reportaron incidencias en vuelos internacionales vinculados con Estados Unidos, aunque sin precisar el número de operaciones involucradas.

Cabe mencionar que el AICM no detalló cuántos de los 40 vuelos afectados correspondían a demoras o cancelaciones, ni presentó un desglose por aerolínea.

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JVR