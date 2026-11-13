EU descarta, por ahora, ciberataque en cancelación de vuelos; apuntan a falla en sistemas antiguos

El Gobierno de Estados Unidos informó que no ha encontrado evidencia de un ciberataque detrás de la falla que obligó a suspender los despegues en todo el país este viernes y atribuyó preliminarmente la emergencia a una sobrecarga en los sistemas antiguos de radar y comunicaciones del control de tránsito aéreo, una situación que afectó miles de operaciones y obligó a activar protocolos nacionales de seguridad.

En conferencia de prensa, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó que los equipos de seguridad informática no habían identificado indicios de accesos externos a los sistemas ni elementos que apuntaran a un ataque deliberado; sin embargo, aclaró que las investigaciones continuaban, por lo que las autoridades no descartaban por completo ninguna hipótesis.

El secretario de Transporte del país vecino, Sean Duffy, detalló que las primeras irregularidades se registraron a las 15:36 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 14:36 horas del centro de México, cuando los centros de control aéreo comenzaron a recibir información inconsistente de los radares y a experimentar problemas en las comunicaciones con las aeronaves.

El funcionario explicó que las fallas se presentaron en las instalaciones de control de aproximación, conocidas como (TRACON, por su siglas en inglés) y en los centros que supervisan los vuelos en ruta; por lo anterior, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los despegues como medida preventiva.

Duffy explicó que los conmutadores y enrutadores de la infraestructura aeronáutica, los cuales utilizan tecnología de décadas anteriores, comenzaron a presentar sobrecargas de datos, pese a eso, los sistemas no dejaron de funcionar por completo, las irregularidades impidieron mantener las condiciones habituales de operación.

No hay indicios de que un ciberataque haya causado la falla en las comunicaciones que condujo a restringir vuelos en todo el país, pero se sigue investigando, dice @SecMullinDHS, secretario de Seguridad Nacional de EEUU pic.twitter.com/mQGVgr4TiM — Pascal (@beltrandelrio) November 14, 2026

Para dimensionar el impacto, el secretario de Transporte señaló que al momento de la emergencia había más de 3 mil 500 aeronaves en vuelo, por lo que los controladores coordinaron su aterrizaje de manera segura y aseguró que posteriormente habían alrededor de 400. Las autoridades mantuvieron algunas operaciones esenciales, como traslados médicos y movimientos de carga vinculados con medicamentos.

Mullin insistió en que los pasajeros y las tripulaciones no estuvieron en peligro y que las autoridades federales coordinaron acciones con aeropuertos, estados y comunidades para atender a las personas afectadas.

SOLICITAN RECURSOS

En tanto, Duffy sostuvo que las medidas implementadas para recuperar las comunicaciones apuntaban a una falla de los equipos antiguos, pues los componentes de nueva tecnología instalados durante los trabajos de modernización no habían presentado problemas.

El secretario informó que los centros de control recuperaron su funcionamiento y que el espacio aéreo estadounidense fue reabierto a las 20:15 horas del este, equivalentes a las 19:15 horas de la Ciudad de México.

No obstante, advirtió que la normalización de los vuelos no sería inmediata, debido a que las aerolíneas tendrían que reorganizar sus itinerarios, tripulaciones y aeronaves. Algunas operaciones podrían reanudarse durante la noche, mientras que otras tendrían que esperar hasta el sábado.

La emergencia también llevó a Duffy a solicitar al Congreso estadounidense 50 mil millones de dólares para modernizar integralmente el sistema de control de tránsito aéreo, al considerar que las reparaciones parciales no son suficientes para evitar nuevas interrupciones.

El funcionario recordó que previamente se habían autorizado 12 mil 500 millones de dólares para avanzar en los trabajos, pero insistió en que se necesitan recursos adicionales para completar la renovación.

Las consecuencias alcanzaron las conexiones aéreas entre México y Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el último balance difundido a las 19:00 horas registraba 40 vuelos y 6 mil 197 pasajeros afectados, mientras que distintas aerolíneas y grupos aeroportuarios advirtieron sobre demoras y modificaciones de itinerarios.

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MSL