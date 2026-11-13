EU descarta atentado terrorista tras suspensión nacional de vuelos

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, informó que una falla de telecomunicaciones en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) provocó la suspensión de despegues en todo el país y aseguró que, hasta el momento, las autoridades no encontraron indicios de una amenaza contra la seguridad nacional.

“No hay indicios ni razones para creer que, en este momento, esto haya representado una amenaza para Estados Unidos”, declaró el funcionario, después de que las autoridades aeronáuticas ordenaron paralizar las salidas desde los aeropuertos estadounidenses durante la tarde de este viernes 13 de noviembre.

Mullin explicó que la interrupción afectó los sistemas de comunicación de la agencia federal, por lo que el gobierno adoptó medidas preventivas para proteger a los pasajeros y las tripulaciones. También confirmó que las autoridades mantienen identificadas todas las aeronaves que permanecían en operación al momento del incidente.

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“Se trató de una falla de telecomunicaciones en toda la Administración Federal de Aviación. Por precaución, hemos suspendido todos los vuelos y tenemos contabilizadas todas las aeronaves”, afirmó el titular de Seguridad Nacional.

🚨🇺🇸 EU descarta indicios de amenaza a su seguridad tras suspensión de vuelos



El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no existen indicios de que la interrupción de las operaciones aéreas represente una amenaza para Estados Unidos.



Explicó que la orden… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 14, 2026

Ante las numerosas llamadas que recibió el Departamento de Seguridad Nacional por el temor a un posible atentado terrorista, el funcionario descartó que existan pruebas de una agresión deliberada contra Estados Unidos y llamó a la población a mantener la calma.

“Estamos recibiendo muchísimas llamadas en las que nos preguntan si se trata de un ataque terrorista. Todos están a salvo. No hay razón para preocuparse por sus seres queridos, si están volando, ni por nada parecido”, aseguró Mullin en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Respecto a la posibilidad de un ciberataque, el secretario sostuvo que las autoridades deben considerar distintos escenarios antes de establecer el origen del problema. Reconoció que la frecuencia de las agresiones informáticas obliga a contemplar esa hipótesis, aunque aclaró que todavía desconocen las causas de la interrupción.

“La primera cosa que queremos hacer es asegurarnos de restablecer las comunicaciones, lograr que todos los aviones estén en tierra y después regresar a las operaciones normales”, señaló el responsable de la seguridad nacional, quien reiteró que las investigaciones continuarán hasta determinar el origen de la avería.

Sobre la posible intervención de inteligencia artificial (IA) en la falla que paralizó las operaciones aéreas de Estados Unidos, Mullin evitó confirmar esa hipótesis y señaló que las autoridades todavía desconocen las causas de la interrupción.

La interrupción alcanzó los centros regionales de control de tráfico aéreo, encargados de coordinar los desplazamientos entre aeropuertos. La dependencia ordenó mantener las unidades en tierra, mientras que las operaciones internacionales quedaron sujetas a evaluaciones individuales.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que especialistas de la agencia investigan los problemas de comunicación que afectaron a los 22 centros regionales de control aéreo del territorio estadounidense.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen de la avería ni establecido un plazo definitivo para restablecer las operaciones. Mullin precisó que la prioridad consiste en garantizar el aterrizaje seguro de las aeronaves que ya se encontraban en el aire.

El incidente representa la primera suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos desde enero de 2023, cuando una falla informática en un sistema de información para pilotos obligó a interrumpir temporalmente las operaciones aéreas.

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MSL