Despegan algunos vuelos de EU a Europa y Asia tras suspensión aérea de la FAA

Algunos vuelos internacionales hacia Europa y Asia lograron despegar de Estados Unidos pese a la suspensión ordenada por la FAA.

Algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron despegar desde aeropuertos de Estados Unidos, a pesar de la suspensión indefinida ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) tras una interrupción en las telecomunicaciones, informó la agencia de noticias EFE.

La medida de emergencia tomada por autoridades estadounidenses ha provocado hasta el momento más de 10 mil retrasos y al menos mil 700 cancelaciones en todo el territorio estadounidense.

De acuerdo con la agencia, a las 18:30 horas de la costa este (23:30 GMT) se contabilizaban más de 10 mil 500 vuelos demorados a nivel nacional.

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La reanudación de la actividad ocurrió dos horas y media después de que la autoridad aeronáutica estadounidense anunciara la paralización de los despegues.

Las terminales aéreas con mayor impacto operativo en el país por el volumen de cancelaciones fueron Chicago, con 436 vuelos suspendidos; Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, con 392; Atlanta, con 384; y Charlotte, con 374 operaciones canceladas.

No obstante, la restricción general, medios locales y sistemas de rastreo aéreo reportaron la salida de aeronaves cuyas rutas no contemplaban sobrevolar el territorio continental de Estados Unidos.

Entre estas excepciones figuraron vuelos que despegaron desde la costa este con rumbo a Europa, así como trayectos hacia Hawái y Asia originados en aeropuertos de la costa oeste.

En el caso de Nueva York, la aerolínea JetBlue procedió a cancelar la totalidad de sus vuelos programados restantes desde el aeropuerto John F. Kennedy, manteniendo activas únicamente aquellas operaciones que tenían como destino el continente europeo.

La crisis operativa también alcanzó al sector de transporte aéreo de mercancías y paquetería, impactando las operaciones logísticas de compañías como FedEx y UPS.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han anunciado el restablecimiento de las operaciones a nivel nacional. Sin embargo; anunciaron una reanudación paulatina.

Descartan que suspensión de vuelos sea por ataque terrorista

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó públicamente que la suspensión de actividades obedeciera a un ataque terrorista, atribuyendo el incidente estrictamente a una falla en las telecomunicaciones.

Esta contingencia representa la tercera suspensión general de despegues registrada en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI, sumándose a la orden decretada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y al fallo en el sistema de avisos a los pilotos ocurrido en enero de 2023.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no existen indicios de que la interrupción de las operaciones aéreas represente una amenaza para Estados Unidos.



Explicó que la orden… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 14, 2026

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JVR