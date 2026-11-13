EU levanta las restricciones de vuelos a nivel nacional tras fallas de comunicación

Las aerolíneas intentarán reactivar los vuelos programados durante el transcurso de este viernes o a partir del sábado, aunque el regreso total será gradual.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo de Estados Unidos a las ocho y cuarto de la noche, hora del este —las siete y cuarto en Ciudad de México—, tras una falla de telecomunicaciones que paralizó los despegues en todo el país.

En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que las aerolíneas buscarán movilizar tantos vuelos como permita la disponibilidad de tripulaciones durante la noche de este viernes 13 de noviembre y retomarán las operaciones pendientes desde la mañana del sábado.

El funcionario advirtió que la recuperación gradual tomará tiempo. Cada compañía deberá revisar si cuenta con pilotos y sobrecargos para efectuar sus salidas, por lo que pidió a los pasajeros consultar directamente el estado de sus itinerarios.

TE RECOMENDAMOS: Crisis aérea en EU Despegan algunos vuelos de EU a Europa y Asia tras suspensión aérea de la FAA

“Vamos a intentar mover tantos como podamos esta noche”, afirmó, aunque advirtió que llevará tiempo resolver las afectaciones aéreas de la tarde.

Para los servicios que no consigan despegar esta jornada, las autoridades coordinarán con las empresas el movimiento de aeronaves a partir de mañana. Duffy anticipó una mejor circulación durante el sábado, sin comprometer una hora para recuperar por completo los horarios habituales.

Sobre la aviación general, explicó que tendrán menor prioridad los aparatos con seis pasajeros frente a aquellos que transporten entre 60 y 100 personas durante el fin de semana. Según su reporte, los centros de control y las instalaciones de aproximación por radar ya operaban al momento de anunciar la reapertura.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que las aerolíneas buscarán movilizar tantos vuelos como permita la disponibilidad de tripulaciones durante la noche de este viernes. ı Foto: Reuters.

Piden 50 mil mdd para renovar infraestructura de control aéreo

Durante su mensaje, el secretario pidió al Congreso 50 mil millones de dólares en recursos de emergencia para renovar la infraestructura del control de tránsito aéreo, una cifra superior a los 30 mil millones que, de acuerdo con su declaración, solicitó el presidente Donald Trump. “Esto es una emergencia. Quiero que el Congreso nos dé financiamiento de emergencia”, expresó.

Entre las inversiones que planteó figuran nuevos equipos, programas informáticos, telecomunicaciones y torres de control. Señaló que muchas de estas instalaciones se acercan a los cien años y describió las condiciones que enfrentan los controladores, con goteras, aire acondicionado sin funcionamiento y elevadores fuera de servicio.

También propuso destinar fondos a los aeropuertos del país y sostuvo que el Gobierno necesita el respaldo presupuestal del Legislativo para completar la renovación. “El presidente no puede cumplir con Estados Unidos a menos que el Congreso aporte el dinero para hacerlo realidad”, sostuvo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR