Para este sábado 14 de noviembre

México prevé ajustes en vuelos por posible regreso de Starship de SpaceX

Seneam informó que la nave podría cruzar el espacio aéreo nacional este sábado 14 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, lo que ocasionaría cambios temporales de rutas y horarios

Starship de SpaceX podría cruzar México este sábado
Starship de SpaceX podría cruzar México este sábado Foto: AP
Por:
Berenice Luna

Los vuelos comerciales en México podrían registrar modificaciones temporales en sus rutas y horarios este sábado 14 de noviembre, ante el posible regreso de una nave Starship de SpaceX a su base en Texas, Estados Unidos, informó Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

De acuerdo con el organismo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) notificó a las autoridades mexicanas sobre una operación de la empresa aeroespacial que contempla el lanzamiento y posterior retorno de la nave, cuya trayectoria podría cruzar el espacio aéreo nacional a gran altitud.

El posible cruce ocurriría alrededor de las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y tendría una duración aproximada de 15 minutos. Sin embargo, Seneam aclaró que la operación todavía no está confirmada y dependerá de las condiciones técnicas y meteorológicas de la misión.

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“Con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las operaciones en el espacio aéreo mexicano, y solo en caso de que el cruce por territorio mexicano se confirme, Seneam, como responsable de los servicios de control de tránsito aéreo, coordinará con aerolíneas y operadores aéreos los ajustes operativos preventivos necesarios, que podrían incluir cambios temporales de ruta u horario”, indicó.

El organismo precisó que, de concretarse la operación, las aerolíneas serán responsables de informar directamente a sus pasajeros sobre cualquier modificación en sus vuelos.

Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantendrán comunicación con la FAA, en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, para dar seguimiento a la trayectoria de la nave y adoptar las medidas necesarias para proteger las operaciones aéreas.

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MSL

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