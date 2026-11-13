México prevé ajustes en vuelos por posible regreso de Starship de SpaceX

Los vuelos comerciales en México podrían registrar modificaciones temporales en sus rutas y horarios este sábado 14 de noviembre, ante el posible regreso de una nave Starship de SpaceX a su base en Texas, Estados Unidos, informó Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).
De acuerdo con el organismo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) notificó a las autoridades mexicanas sobre una operación de la empresa aeroespacial que contempla el lanzamiento y posterior retorno de la nave, cuya trayectoria podría cruzar el espacio aéreo nacional a gran altitud.
El posible cruce ocurriría alrededor de las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y tendría una duración aproximada de 15 minutos. Sin embargo, Seneam aclaró que la operación todavía no está confirmada y dependerá de las condiciones técnicas y meteorológicas de la misión.
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“Con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las operaciones en el espacio aéreo mexicano, y solo en caso de que el cruce por territorio mexicano se confirme, Seneam, como responsable de los servicios de control de tránsito aéreo, coordinará con aerolíneas y operadores aéreos los ajustes operativos preventivos necesarios, que podrían incluir cambios temporales de ruta u horario”, indicó.
El organismo precisó que, de concretarse la operación, las aerolíneas serán responsables de informar directamente a sus pasajeros sobre cualquier modificación en sus vuelos.
Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mantendrán comunicación con la FAA, en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, para dar seguimiento a la trayectoria de la nave y adoptar las medidas necesarias para proteger las operaciones aéreas.
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MSL