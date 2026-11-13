Viva reporta más de 20 vuelos afectados por suspensión aérea en EU

El vuelo operado por la empresa Viva dio inicio a sus operaciones comerciales el pasado 2 de noviembre.

La aerolínea Viva reportó afectaciones en más de 20 de sus vuelos debido a la suspensión nacional de despegues ordenada este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, una medida que también mantuvo temporalmente algunas de sus aeronaves en tierra en territorio estadounidense.

La compañía informó que, tras el levantamiento de las restricciones, comenzó a trabajar en la recuperación de los itinerarios afectados, así como en el reposicionamiento de aeronaves y tripulaciones para restablecer sus operaciones.

“Desde el primer momento, nuestros equipos han trabajado para recuperar los itinerarios afectados, reposicionar aeronaves y tripulaciones y restablecer nuestra operación tan pronto como las condiciones lo permitan”, indicó Viva en un comunicado.

Viva Aerobus regulariza servicios aéreos tras paro de sobrecargos ı Foto: larazondemexico

La aerolínea explicó que la suspensión respondió a problemas de comunicación detectados en múltiples centros de control de tránsito aéreo de Estados Unidos, situación que obligó a la FAA a mantener en tierra los vuelos que todavía no habían despegado.

Aunque la autoridad estadounidense levantó las restricciones durante la noche del viernes, Viva advirtió que la recuperación de las operaciones será gradual, debido a los ajustes necesarios en la programación de vuelos.

La empresa aseguró que mantiene disponibles sus recursos de atención para ofrecer alternativas a los pasajeros afectados y facilitar la continuación de sus viajes. También recomendó consultar el apartado Estatus de Vuelo de su sitio web o aplicación antes de acudir al aeropuerto.

Por su parte, Aeroméxico confirmó que trabaja para restablecer sus operaciones hacia y desde Estados Unidos, después de que la FAA autorizó nuevamente los despegues.

La compañía informó que mantiene vigente su política de protección para pasajeros afectados y solicitó a sus clientes permanecer atentos al estado de sus vuelos mediante sus canales oficiales.

De acuerdo con el balance nacional de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), las restricciones estadounidenses provocaron ajustes en los itinerarios de 193 vuelos e involucraron a 18 mil 002 pasajeros en aeropuertos mexicanos.

La autoridad mexicana precisó que recibió a las 19:44 horas, tiempo del centro de México, la notificación sobre el levantamiento de las restricciones, aunque anticipó que el restablecimiento de las conexiones entre ambos países se realizará de manera paulatina.

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MSL