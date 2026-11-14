México rompe 5 récords turísticos hasta septiembre

Josefina Rodríguez, titular de la Sectur, ayer, al presentar las proyecciones de visitantes para El Buen Fin 2026.

Al tercer trimestre del año, México rompió cinco récords turísticos y alcanzó resultados “fructíferos”, a pesar de que septiembre se observó una caída en la llegada de viajeros internacionales.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que el número de visitantes, que sólo llegan, no pernoctan, y se regresan a su país, fue de 7.25 millones en septiembre, es decir, por debajo de los 7.29 millones que se registraron en el mes del año anterior.

Sin ahondar en las causas, comentó que esta tendencia se atribuye principalmente a los cruces fronterizos; además, subrayó que los indicadores turísticos en este mes habitualmente no son altos, por lo que las cifras observadas permiten hablar de resultados fructíferos.

Por el contrario, la llegada de turistas internacionales a México alcanzó los 3.3 millones, es decir, 2.7 por ciento en comparación con septiembre de 2025.

Sin embargo, señaló, los indicadores turísticos a lo largo de los primeros nueve meses del año se mostraron positivos y rebasaron los récords que anteriormente se habían observado.

La llegada de viajeros internacionales fue de 74.9 millones, 5.6 por ciento por encima del año pasado; la de turistas internacionales fue de 36 millones, es de 3.8 por ciento más.

El gasto total de los viajeros se ubicó en 26 mil 96 millones de dólares, lo que representó 1.4 por ciento por arriba de lo obtenido en el periodo anterior.

Los cruceristas rompieron otro récord, con la llegada de nueve millones, es decir, 12.3 por ciento más, y su gasto igualmente se incrementó en 16.3 por ciento, al llegar a los 778 mdd.

En los aeropuertos principales transitaron 141.8 millones de personas, y destacó el progreso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que pasó del lugar ocho al número seis en el top de los 10 aeropuertos más utilizados. En cuanto al turismo nacional, la funcionaria resaltó que, hasta septiembre de este año, se alcanzaron 80.6 millones de turistas.