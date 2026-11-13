Dólar HOY 13 de noviembre: ¿En cuánto cerró el peso mexicano esta semana?

El peso mexicano cierra esta semana con una leve apreciación frente al dólar, pero aún insuficiente para considerar que se avanza en la recuperación de las pérdidas de octubre. Un posible aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría continuar debilitando la moneda nacional.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura del peso mexicano de 18.5900, con un máximo de 18.6283 y un mínimo de 18.5189. Lo anterior representa una modesta ganancia respecto al cierre de ayer, jueves 12 de noviembre, que fue de 18.6020 pesos mexicanos.

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.05%, cotizando alrededor de 18.59 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.6283 y un mínimo de 18.5370 pesos por dólar. Gabriela Siller Pagaza, analista financiera



En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.20 y 17.95 pesos, siendo este último valor el que entrega Citibanamex, posicionándose como el más alto.

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Recordar que el lunes 16 de noviembre es día inhábil en México por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que el Banco de México no publicará el valor FIX del dólar.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Por qué ha subido y bajado el precio del dólar esta semana?

El valor del peso mexicano frente al dólar ha estado presionado esta semana y este mes por el diferencial de tasas de la Fed y el del Banco de México.

Recientemente, la Fed mantuvo su tasa de referencia en un rango de entre 3.75 y 4.00 por ciento, mientras que la del Banco de México se ubica actualmente en 6.25 por ciento. Un diferencial estrecho resta atractivo a inversiones en moneda nacional y debilita su valor frente al dólar.

Gráfico que representa el valor del dólar en pesos mexicanos esta semana. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

El reciente dato de inflación en Estados Unidos, que la ubicó en 0.4 por ciento, mayor a lo esperado, alentó las expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Fed, lo cual se traduce en un aumento o mantenimiento de la tasa de referencia actual. Lo anterior podría seguir motivando que se prefieran las inversiones en dólar antes que en monedas emergentes.

No obstante, este viernes se publicó el dato de la inflación al productor en Estados Unidos, que se ubicó en una tasa anual de 6.5 por ciento, por debajo del 6.6 por ciento esperado en el mercado. A su vez, este dato podría reducir las apuestas por mayores tasas y dar un respiro al peso mexicano.

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