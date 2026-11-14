EU suspende todos sus vuelos por fallas de comunicación en centros de control

Una falla en los sistemas de radar y comunicaciones del control de tránsito aéreo de Estados Unidos obligó ayer a suspender los despegues en todo el país durante cuatro horas y 21 minutos, una interrupción que superó la duración de la registrada en enero de 2023 y que provocó miles de demoras y cancelaciones, además del desvío de cientos de aeronaves.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió la orden alrededor de las 15:54 horas del este, las 14:54 horas de la Ciudad de México, después de detectar inconsistencias en los sistemas utilizados para coordinar el tránsito aéreo.

Pese a que la medida fue levantada después de más de cuatro horas, exactamente a las 20:15 horas del este, las autoridades advirtieron que las afectaciones continuarían durante el fin de semana.

El Dato: El departamento de Transporte de EU no ha calculado aún a cuánto asciende el impacto económico por la suspensión de este 13 de noviembre.

En conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que los problemas comenzaron cuando las instalaciones de control de aproximación, conocidas como TRACON –instalaciones encargadas de gestionar el tránsito aéreo de aproximación y salida de los aeropuertos –, y los centros encargados de supervisar los vuelos en ruta registraron inestabilidad en la información de los radares y en las comunicaciones con las aeronaves.

Pasajeros hacen cola en una terminal de EU, después de la determinación de la FAA. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el funcionario, la avería estuvo relacionada preliminarmente con una sobrecarga de datos en conmutadores y enrutadores de la antigua red analógica de telecomunicaciones TDM, la cual comenzó a generar información inconsistente para los controladores.

Aunque no se perdió completamente la comunicación con las aeronaves ni el funcionamiento de los radares, Duffy explicó que la información disponible dejó de reunir las condiciones necesarias para mantener las operaciones habituales, por lo que la FAA aplicó los protocolos de seguridad y ordenó detener los despegues.

112 Minutos duró la suspensión que realizó la FAA en 2023

El funcionario señaló que al comenzar la emergencia había más de 3 mil 500 aeronaves en vuelo, cuyos aterrizajes fueron coordinados de manera segura; sin embargo, señaló que se mantuvieron determinadas operaciones esenciales, entre ellas traslados médicos y movimientos de carga relacionados con medicamentos.

La magnitud del impacto que generó la interrupción quedó reflejada en las cifras de la firma de análisis aeronáutico Cirium, que contabilizó al menos 827 vuelos desviados hasta las 19:05 horas del este. De ellos, 670 regresaron a su aeropuerto de origen y otros 157 fueron enviados a terminales distintas de las previstas.

Duffy reconoció que la suspensión fue consecuencia de un problema en la infraestructura de la autoridad aeronáutica y no de una falla atribuible a las compañías aéreas. “Este es uno de esos escenarios donde esto no es culpa de la aerolínea”, afirmó el secretario.

Detalló que parte de la infraestructura estadounidense todavía utiliza radares de los años setenta, configuraciones de telecomunicaciones de los ochenta y programas informáticos de los noventa. Incluso aseguró que para algunos de los equipos ya no se fabrican refacciones.

En contraste, señaló que las instalaciones de control que ya habían migrado a tecnología digital no experimentaron las mismas fallas, lo que, a su juicio, demuestra la necesidad de completar la modernización de la red.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que hasta ese momento las autoridades no habían encontrado evidencia de un atentado terrorista ni indicios de un ciberataque, aunque aclaró que las investigaciones continuaban.

“Esto no es otro 11 de septiembre. No puedo repetirlo lo suficiente”, enfatizó Mullin. El funcionario rechazó cualquier comparación con los atentados de 2001, que obligaron a cerrar el espacio aéreo de EU durante varios días, y sostuvo que esta vez se trató de una interrupción en las telecomunicaciones, sin indicios hasta ese momento de una acción terrorista.

Duffy también rechazó que el nuevo sistema Smart de la FAA hubiera provocado la interrupción y aseguró que esa herramienta no estaba conectada a la infraestructura que presentó la avería.

Sin embargo, el titular de Transporte admitió que todavía se investigaba por qué los equipos habían fallado precisamente este viernes y reconoció que las autoridades no anticiparon una interrupción nacional de esta magnitud.

Antecedentes ı Foto: Especial

“No anticipé que tendríamos una interrupción como ésta. Hemos tenido pequeñas interrupciones que he mencionado anteriormente. No pensamos que tendríamos este tipo de interrupción. La tuvimos y lo que te diría es que los sistemas que se desplegaron mantuvieron a todos seguros, todos aterrizaron. Podemos revisar qué salió mal y luego reiniciar el sistema y continuar. Pero tendrás más de estos incidentes”, dijo.

La suspensión de este viernes constituye el primer episodio nacional de esta naturaleza desde el 11 de enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos para pilotos, conocido como NOTAM, obligó a detener temporalmente los despegues durante aproximadamente una hora y 52 minutos.

Antes de ese incidente, el antecedente más relevante ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades estadounidenses ordenaron cerrar el espacio aéreo tras los atentados terroristas contra Nueva York y Washington, una medida que se prolongó durante varios días.

Al anunciar la reapertura del espacio aéreo, Duffy informó que los centros de control y las instalaciones de aproximación habían recuperado su funcionamiento; no obstante, explicó que la normalización dependería de la disponibilidad de aeronaves, pilotos y sobrecargos, por lo que algunas operaciones tendrían que esperar hasta el sábado.

La interrupción reabrió el debate sobre el financiamiento de la infraestructura aeronáutica de EU. Duffy solicitó al Congreso 50 mil millones de dólares para modernizar integralmente el sistema de control de tránsito aéreo, por encima de los 30 mil millones que había solicitado previamente el presidente Donald Trump.

Duffy recordó que ya se habían autorizado 12 mil 500 millones de dólares para modernizar la infraestructura, aunque consideró insuficientes esos recursos. “Esto es una emergencia. Quiero que el Congreso nos dé financiamiento de emergencia”.

El secretario planteó obtener financiamiento adicional antes de finalizar el año y advirtió que, sin una modernización integral, podrían repetirse interrupciones de este tipo.

Suspensión de vuelos deja 18 mil afectados en México

| Por Berenice Luna |

La suspensión nacional de despegues en Estados Unidos afectó a 18 mil 002 pasajeros en México, luego de que las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo estadounidense obligaron a modificar los itinerarios de 193 vuelos en aeropuertos del país durante este viernes, de acuerdo con un balance realizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés) provocaron ajustes en las conexiones entre ambos países y obligaron a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones.

La medida se extendió por más de cuatro horas, mientras las autoridades trabajaban para restablecer los sistemas de comunicación y garantizar la seguridad de las aeronaves.

La AFAC informó que a las 19:44 horas, tiempo del centro de México, recibió la notificación del levantamiento de las restricciones, por lo que comenzó el proceso de recuperación de lositinerarios afectados.

El Dato: La medida de EU no impidió el aterrizaje de los aviones que ya estaban en vuelo; la orden se concentró en mantener las aeronaves en tierra para evitar nuevos despegues.

“Se prevé el restablecimiento paulatino de las operaciones aéreas entre ambos países”, indicó la autoridad mexicana.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el balance con corte a las 22:00 horas registró 73 vuelos afectados, de los cuales 44 fueron cancelados y 29 presentaron demoras, con un total de 10 mil 293 pasajeros impactados. La cifra de operaciones superó en tres las 70 previstas inicialmente por la terminal aérea.

Las afectaciones también alcanzaron otros aeropuertos del país; por ejemplo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó alteraciones en sus conexiones con Estados Unidos, mientras que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador de la terminal de Monterrey, recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales aéreas.

Las aerolíneas también registraron impactos por la medida. Viva, por ejemplo, informó que más de 20 de sus vuelos resultaron afectados y que algunas de sus aeronaves permanecieron temporalmente en tierra en Estados Unidos. La compañía explicó que trabaja en el reposicionamiento de aviones y tripulaciones para recuperar sus itinerarios y ofrecer alternativas a los pasajeros.

Aeroméxico confirmó que trabaja para restablecer sus operaciones tras el levantamiento de las restricciones y mantiene vigente su política de protección para los clientes afectados. La aerolínea bandera de México pidió consultar el estado de los vuelos mediante sus canales oficiales, ante posibles cambios en los horarios.

Volaris también emitió recomendaciones a sus pasajeros para verificar los itinerarios y mantenerse atentos a las actualizaciones de sus operaciones hacia y desde Estados Unidos.

La AFAC precisó que las aerolíneas informarán directamente a los usuarios sobre los nuevos horarios de salida, mientras los aeropuertos internacionales mexicanos se preparan para recibir las aeronaves procedentes de territorio estadounidense.

Aunque la FAA levantó las restricciones durante la noche del viernes, las líneas aéreas prevén una recuperación gradual de sus servicios, debido a la necesidad de reorganizar aeronaves, tripulaciones y horarios de salida.

Cortes alcanzan a todo el continente, Europa y Asia

| Redacción |

La Medida nacional de despegues en Estados Unidos extendió sus consecuencias a Europa, Asia y América, donde aeropuertos y aerolíneas modificaron sus operaciones hacia territorio estadounidense por las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo, que obligaron a mantener aeronaves en tierra durante más de cuatro horas.

En Europa, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), encargada de coordinar el tránsito aéreo en una red de 42 países, dispuso la suspensión temporal de despegues hacia Estados Unidos a petición de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Tip: Ante un suceso como éste es importante que los viajeros verifiquen sus vuelos de conexión.

La restricción afectó las salidas transatlánticas, sin implicar el cierre del espacio aéreo europeo. En España, Iberia reportó aeronaves en ruta hacia Miami, Nueva York, Los Ángeles y Boston, mientras otras permanecían a la espera de autorización para despegar. Air Europa también registró ajustes en sus operaciones hacia destinos estadounidenses.

En Asia, los vuelos del aeropuerto internacional de Incheon, en Corea del Sur, hacia Nueva York, Atlanta y Boston presentaron retrasos de aproximadamente dos horas durante la mañana del sábado. El Ministerio de Transporte surcoreano confirmó que las compañías aplazaron sus salidas por solicitud de las autoridades estadounidenses.

Canadá también registró afectaciones. Los aeropuertos de Toronto, Montreal y Vancouver acumulaban 89 vuelos cancelados y 170 demorados, según cifras de FlightAware; sin embargo, el balance incluye incidencias que no necesariamente estuvieron relacionadas con la falla de la FAA.

El aeropuerto Pearson de Toronto concentró 45 cancelaciones y 91 retrasos. Vancouver contabilizó 25 cancelaciones y 40 demoras, mientras Montreal registró 19 y 39, respectivamente.

En Brasil, el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, recibió instrucciones para mantener en tierra las operaciones vinculadas con Estados Unidos. Las aerolíneas iniciaron ajustes en sus itinerarios mientras esperaban autorización para reanudar las salidas.

La FAA levantó las restricciones durante la noche del viernes; sin embargo, la recuperación de las conexiones internacionales será gradual por la necesidad de reorganizar aeronaves, tripulaciones y horarios.