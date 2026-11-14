EU aviva tensión con China previo al APEC

Ronald Jhonson participó el 27 de octubre en la conferencia SelectUSA México, donde destacó que 280 mil millones de dólares en inversión extranjera se destinaron a EU.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reavivó las tensiones comerciales con China al acusar a Pekín de inundar el mercado mexicano con productos de bajo costo y ostentar el predominio de Washington como principal destino de las exportaciones nacionales. El posicionamiento ocurrió a dos días de que la Presidenta Claudia Sheinbaum viaje a territorio chino para sostener una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping.

En vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde se prevé la participación de la mandataria mexicana, acompañada de algunos integrantes de su gabinete, y representantes de las principales economías de la región.

A través de una gráfica difundida en su cuenta oficial de X, Johnson destacó que EU constituye el principal destino de las exportaciones mexicanas, con una participación muy superior a la de China, y subrayó la profunda integración económica entre ambos países.

El Tip: Aunque está prevista la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, al foro APEC en China, Sheinbaum descartó reunirse con él en territorio asiático.

El diplomático presumió que México exporta mercancías por 551 mil millones de dólares a Estados Unidos, frente a apenas 10 mil millones de dólares que destina a China, equivalentes a 2 por ciento de las ventas internacionales de nuestro país.

De acuerdo con los datos que compartió, el mercado norteamericano absorbe más de ocho de cada 10 dólares que México —83 por ciento—, obtiene por sus ventas al extranjero, mientras que el gigante asiático representa apenas dos de cada 100. Sin embargo, la publicación no identifica el periodo de referencia ni presenta cifras sobre las importaciones chinas que sustenten su acusación.

Aunque Johnson no hizo referencia directa al encuentro presidencial, su mensaje apareció un día después de que Sheinbaum descartara que el acercamiento con Pekín represente un obstáculo para las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular las relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria aseguró el jueves 12 de noviembre que México puede mantener relaciones económicas con ambas potencias y aclaró que su administración no pretende negociar un tratado de libre comercio con el Gobierno chino.

Por separado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que Washington no le ha comunicado cambios en su política comercial tras la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a México si el país no frena el avance de las caravanas migrantes. El funcionario señaló que el tema migratorio no se ha planteado en las negociaciones comerciales y que prevé hablar con sus contrapartes estadounidenses durante la cumbre de la APEC.

Ebrard confirmó que la Presidenta tiene prevista una reunión bilateral con Xi Jinping el martes por la tarde, y reiteró que México no prevé un tratado de libre comercio con China en el corto plazo.

La mandataria federal saldrá de México el domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, según la notificación que remitió al Senado, y adelantó que expondrá los objetivos del Plan México ante representantes empresariales. Entre los asuntos que abordará con las autoridades chinas destacan el desarrollo de hospitales inteligentes, la cooperación científica y tecnológica, la economía circular y las energías renovables.