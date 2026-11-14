Vuelos en EU están ‘volviendo a la normalidad’, pero advierten retrasos y cancelaciones

Un pasajero observa la parrilla de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos.

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la actividad aérea en Estados Unidos está “volviendo poco a poco a la normalidad” tras la interrupción total del viernes emitida por motivos de seguridad. Sin embargo, advirtió que aún podrían registrarse “retrasos y cancelaciones” a lo largo del día.

En su primer mensaje público del día, tras el incidente aéreo del viernes, el mayor desde 2001, Duffy aseguró que para este sábado ya se consideraba “seguro” retomar las actividades aéreas.

Vuelos parados en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar”, escribió en sus redes sociales.

El secretario de Transporte aseguró que sigue trabajando en estrecha coordinación con las aerolíneas para apoyar la recuperación y, en ese sentido, advirtió que aún podrían presentarse incidencias a lo largo del día.

Un avión despega en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Seguirán produciéndose algunos retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reubican aviones y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió Duffy.

“Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen a casa sanos y salvos con sus familias lo antes posible”, abundó el funcionario estadounidense.

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Por otro lado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, quien ya había descartado que la interrupción respondiera a un ciberataque, explicó la que, considera, fue la posible causa de la interrupción en el servicio.

Una torre de control en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Detalló que la principal sospecha es que la interrupción estuvo relacionada con trabajos de mantenimiento en una instalación remota, donde se sustituían antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

Los trabajos consistían en migrar de sistemas TDM a IP, es decir, de una infraestructura de telecomunicaciones tradicional a otra basada en protocolos digitales.

Aquí se habría registrado una falla técnica; un router involucrado en la sustitución habría comenzado a generar un volumen anormal de solicitudes de conexión hacia otros routers de la red.

Yesterday @FAANews, out of an abundance of caution, issued a nationwide ground stop to address telecommunications issues.



The FAA worked rapidly to isolate the issue and resolve it and reopen our skies.



Bottom line: Safety is always our #1 priority. pic.twitter.com/5McbOOFLyu — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

La anomalía afectó las comunicaciones entre los controladores y las aeronaves, además de provocar interrupciones en las señales de radar.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga tres escenarios: un error humano, un router defectuoso o una instalación incorrecta por parte de L3Harris, contratista y proveedor histórico de la dependencia.

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