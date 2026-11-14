¿Dónde ver el tráfico aéreo en vivo en México y Estados Unidos?

Así puedes seguir el tráfico aéreo en vivo en México y Estados Unidos

En medio de las afectaciones y restricciones que pueden modificar las operaciones aéreas entre México y Estados Unidos, existen plataformas digitales que permiten consultar el movimiento de los aviones en tiempo real y conocer cómo se desarrolla el tráfico en distintos puntos del espacio aéreo.

A través de mapas interactivos, los usuarios pueden observar las aeronaves que se encuentran en vuelo, identificar sus rutas y consultar información como el número de vuelo, la aerolínea, la altitud, la velocidad y los aeropuertos de origen y destino.

Entre las herramientas disponibles destacan Flightradar24, FlightAware y ADS-B Exchange, que ofrecen diferentes opciones para monitorear los desplazamientos de aeronaves.

🔴 #AHORA | El espacio aéreo de Estados Unidos continúa despejándose esta noche tras la orden nacional de detención en tierra, un incidente que dejó miles de vuelos retrasados y cancelados en todo el país.

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Flightradar24: consulta los aviones en movimiento

Una de las plataformas más conocidas es Flightradar24, que permite observar el tráfico aéreo de México, Estados Unidos y otros países mediante un mapa interactivo.

Al ingresar a su sitio web, los usuarios pueden acercarse a distintas regiones para identificar los aviones que se encuentran en el aire. Al seleccionar una aeronave, es posible consultar datos como su identificación, ruta, altitud, velocidad y destino.

La herramienta también permite buscar vuelos específicos y revisar información relacionada con sus operaciones.

Se puede consultar en: https://www.flightradar24.com/

FlightAware: seguimiento de vuelos y posibles retrasos

Otra alternativa es FlightAware, una plataforma que permite rastrear vuelos comerciales y consultar información sobre sus horarios, trayectos y estatus operativo.

Su herramienta de seguimiento facilita la búsqueda por número de vuelo, aerolínea o aeropuerto, por lo que puede ser útil para conocer posibles demoras, cancelaciones y cambios en las operaciones.

También cuenta con mapas para observar el movimiento de aeronaves en distintas regiones, con especial atención al tráfico aéreo de Estados Unidos.

Está disponible en: https://www.flightaware.com/live/

ADS-B Exchange: observa el movimiento de aeronaves

ADS-B Exchange ofrece un mapa de seguimiento de aeronaves que recopila información transmitida mediante sistemas ADS-B y recibida por una red de estaciones terrestres.

Los usuarios pueden consultar los aviones detectados en distintas zonas y revisar información disponible sobre sus desplazamientos.

Esta plataforma representa otra opción para observar la actividad aérea, aunque la información que aparece depende de la cobertura de los receptores y de los datos transmitidos por cada aeronave.

Se puede ingresar a: https://globe.adsbexchange.com/

¿Se puede ver todo el tráfico aéreo en tiempo real?

Aunque estas plataformas permiten monitorear una parte importante de los movimientos aéreos, no muestran necesariamente todas las aeronaves ni ofrecen información sin retrasos.

La cobertura depende de la disponibilidad de receptores, los sistemas de transmisión de cada avión y las restricciones aplicadas a determinados datos. Por ello, algunas aeronaves pueden no aparecer en los mapas o mostrar información limitada.

Además, los datos de seguimiento no sustituyen los avisos oficiales de las autoridades aeronáuticas ni las actualizaciones de las aerolíneas.

Para conocer el estado de un vuelo específico, se recomienda contrastar la información con la compañía aérea o el aeropuerto correspondiente.

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MSL