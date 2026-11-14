Error humano, entre las posibles causas de suspensión de vuelos en EU

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que, entre las posibles causas del fallo que llevó a la suspensión total de vuelos nacionales del viernes se encuentran un error humano y un router defectuoso. Sin embargo, el incidente se encuentra bajo investigación y aún no hay claridad sobre los motivos.
Así fue la falla que provocó suspensión de vuelos
En conferencia de prensa la mañana de este sábado, Duffy explicó que, si bien sigue bajo indagación la causa del fallo que llevó a la suspensión aérea, la información disponible actualmente permite identificar que aquel se habría originado durante un trabajo de mantenimiento en una instalación remota, donde se sustituían antiguas líneas de cobre por fibra óptica.
Después de estos trabajos, uno de los routers (dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre diferentes redes) habría comenzado a presentar un comportamiento atípico.
El router habría comenzado a generar un volumen anormal de solicitudes de conexión hacia otros de la red: hasta mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.
Este comportamiento anómalo afectó las comunicaciones entre los controladores y las aeronaves, además de provocar interrupciones en las señales de radar.
En suma, esta falla de comunicación fue lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a suspender el tráfico aéreo en todo el país.
¿Por qué falló el router? Ven posible error humano, pieza defectuosa o instalación incorrecta
Tras esta explicación, Sean Duffy aclaró que parte de la investigación será determinar de quién fue la responsabilidad del router que envió señales anómalas a otros dispositivos.
En este sentido, el secretario de Transporte asegura que hay tres posibilidades: un error humano, una instalación incorrecta por parte de la empresa L3Harris o un router defectuoso.
L3Harris es el contratista y proveedor histórico de la FAA, responsable de la red que utiliza la agencia para controlar el espacio aéreo.
“Lo que estamos tratando de determinar es si hubo incompetencia. Es decir, si se trató de un error del usuario, de un error de instalación por parte de L3Harris o si instalaron un router defectuoso”, explicó Duffy.
Aseguró que las investigaciones siguen en curso. Más temprano, había advertido que se preveía que continuaran las afectaciones en los vuelos este sábado y hasta el domingo. De acuerdo con la agencia Reuters, hasta el mediodía de hoy se registraron cuatro mil vuelos cancelados y tres mil retrasados.
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