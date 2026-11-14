Trump, Xi y Putin planean reunión trilateral sin precedentes para discutir reducción de arsenal nuclear

De izq. a der.: Xi Jinping, presidente de China; Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, respectivamente, planean una reunión trilateral sin precedentes en la ciudad china de Shenzhen, el jueves 19 de noviembre, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica (APEC), cuyo tema principal será la no proliferación nuclear.

Los planes de la reunión fueron reportados este sábado por agencias internacionales y, posteriormente, confirmados de manera independiente por la Casa Blanca y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

De izq. a der.: Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia. ı Foto: The Associated Press

El tema principal de la reunión será la no proliferación nuclear y la reducción de los arsenales atómicos. Lo anterior en seguimiento a la expiración, en febrero, del tratado Nuevo START, el último acuerdo bilateral de control de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos y Rusia.

Esta reunión sería el primer esfuerzo entre los tres países por llegar a un acuerdo conjunto sobre el tema del armamento nuclear. Tras la expiración del acuerdo, Estados Unidos rechazó una propuesta rusa de ampliarlo un año más, en favor de negociar uno nuevo que incluyera también a China.

La obra 'Shenzhen 26' del artista ruso Alexey Sergienko, que retrata a Trump, Putin y Xi (de izq. a der.). ı Foto: Reuters

Sin embargo, Beijing había expresado su reticencia debido a que su arsenal nuclear es considerablemente menor al de Washington y Moscú, además de que continuaba la expansión del mismo.

No obstante, la reunión no prevé concluir con una firma definitiva, sino solo con el inicio de los diálogos entre las tres potencias en torno al arsenal nuclear.

Podrían discutir guerra en Irán y apertura de Ormuz, pero no guerra en Ucrania

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio estadounidense CNN, durante la reunión Estados Unidos presionaría a Rusia y China para abordar temas como la guerra con Irán, las consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz y el encarecimiento de combustibles.

No obstante, la guerra entre Rusia y Ucrania quedaría fuera de la agenda .

Presidente de Ucrania habría manifestado su preocupación por posible acuerdo entre EU, China y Rusia. ı Foto: AP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habría expresado su inquietud ante la posibilidad de que Trump, Xi y Putin discutan un eventual acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Kiev, de acuerdo con declaraciones citadas por agencias internacionales.

No obstante, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó que los acuerdos de Shenzhen puedan imponerse a otros países, y sostuvo que cualquier versión del orden mundial debe basarse en el beneficio y el respeto mutuos.

Con información de AP y Europa Press.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am